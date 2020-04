2 minuti (tempo di lettura)

In un momento come quello che stiamo vivendo, costretti giornate intere a rimanere chiusi fra quattro mura, qualche buon sano consiglio su come “ammazzare la noia” non guasta mai. Anzi, nel caso del sesso, proprio lui contribuisce ad assestare del tutto la nostra vita.







Per alcuni, vivere a stretto contatto, ventiquattro ore al giorno, con la stessa persona, equivale a stressarsi e a sentirsi particolarmente nervosi. Ciò nonostante, proprio il/la partner con cui condividiamo tutta la nostra vita (soprattutto se sposati) corrisponde alla maniera migliore mediante cui non stancarsi mai; e, al contrario, riuscire a riordinare del tutto la propria vita. Ma non parliamo di matrimonio, figli o altro, bensì, di sano sesso. Sì, perché secondo quanto riportato da GQItalia, la sessuologa Sari Cooper e la dottoressa Lauren Streicher hanno rilevato come un leggero periodo di astinenza non cagioni effetti collaterali preoccupanti, al contrario di uno lungo che – per scelta o altro –, purtroppo, potrebbe determinarli. Ma vediamo insieme a cosa andiamo incontro se rinunciamo al sesso.

Essere giù di morale

Secondo la dottoressa Cooper, proprio il contatto con la pelle dell’altro/a contribuisce a regolare il nostro umore sin dalla nascita. Quindi, se, volenti o nolenti, ci sottoponiamo a un lungo periodo di castità, il rischio è quello di veder calare l’umore drasticamente – col pericolo, addirittura, di cadere in depressione.

Totale assenza di libido

La distanza da un qualsiasi partner, di sesso femminile o maschile, provoca, persino, la mancanza di libido; con, però, due versioni diverse: nel primo caso, vi sono persone le quali dimenticano totalmente che esista, nel secondo, soggetti che vi pensano di continuo. Pertanto, una perfetta vita sessuale aiuta decisamente a gestire la propria libido.





Sentirsi stanchi e spossati

In relazione agli studi della dottoressa Streicher, in alcune donne il fattore “sesso” si rivela talmente stressante – o perché deludente, o perché doloroso (per svariati altri motivi) – da doverlo cancellare dalla tabella di marcia. Ciò nonostante, si è evidenziato che il mutamento della pressione sanguigna collegata allo stress è inferiore nelle persone che hanno appena finito di fare l’amore.

Rende meno ingegnosi

Si è appurato che la mancanza di sesso generi, addirittura, uno sviluppo inferiore del cervello e delle sue cellule, rendendo, quindi, meno intelligenti i soggetti in questione. Dato questo, non è forse vero che fare l’amore è fondamentale?

Meno malattie sessualmente trasmissibili

Come dedotto dal titolo, fare assiduamente l’amore immunizza particolarmente rendendo meno esposti alle malattie sessualmente trasmissibili. Insomma, nient’altro aggiungere.

Complicazioni femminili

Con il passare degli anni, e anche dei giorni, lungo l’astinenza sessuale, si è constatato che le donne testimoniano di avere problemi piuttosto seri, come la carenza di lubrificazione delle pareti vaginali, l’indebolimento delle stesse, e l’avvicendarsi di crampi mestruali sempre più forti.

Alla luce di quanto detto, è possibile affermare che l’erotismo rappresenti un quid nella vita delle persone. D’altronde, non capita spesso di poter unire l’utile al dilettevole, di conseguenza, perché non approfittarne?

Anastasia Gambera

