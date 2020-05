1 minuto (tempo di lettura)

Ferula elaeochytris Korovin (FE) è una pianta medicinale perenne della famiglia delle Apiaceae. Ferula elaeochytris Korovin, noto come ‘Çakşır’ in Anatolia, è ampiamente usata come afrodisiaco e antiossidante, antinfiammatorio e antidiabetico. La disfunzione erettile (DE) è un grave problema di salute pubblica che ha un’alta prevalenza e influisce negativamente sulla qualità della vita negli uomini anziani.







Nel trattamento e nella profilassi di molte malattie, a causa dell’uso sempre maggiore di estratti vegetali come agenti terapeutici, gli studi preclinici relativi agli estratti vegetali stanno diventando sempre più importanti di giorno in giorno. In questo studio, gli autori hanno mirato a studiare l’effetto protettivo dell’estratto di radice di Ferula elaeochytris Korovin (FE) sulla disfunzione erettile correlata all’età.





Settantadue ratti maschi di Wistar albino erano equamente divisi in quattro gruppi: ratti di 4 mesi di età (Y), ratti di 24 mesi di età (AG) e FE somministrati (20 e 40 mg / kg / giorno; gavage orale; oltre 8 settimane) ratti di 24 mesi (AG + FE). Le misurazioni includevano: cambiamenti nelle cellule muscolari lisce e nelle fibrille di collagene, fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α), ossido nitrico sintasi neuronale del pene (nNOS) e ossido nitrico sintasi endoteliale (eNOS) espressione, concentrazioni sieriche di testosterone (ST), neurogeno- e rilassamenti endoteliali dipendenti dal corpo cavernoso (CC), pressione intracavernosa / pressione arteriosa media (ICP / MAP), area sotto la curva (ICP totale), stato antiossidante totale (TAS) e stato ossidante totale (TOS) sul corpo tessuto cavernoso.

Risultati

Questi risultati hanno un ruolo importante nello sviluppo della disfunzione erettile. ICP / MAP, ICP totali, espressioni eNOS / nNOS e livelli di ST aumentati nel gruppo AG + 40 mg FE rispetto al gruppo AG, mentre i livelli di TNF-α sono diminuiti e i parametri ossidativi e antiossidanti si sono bilanciati.

Conclusioni

I risultati mostrano che la Ferula elaeochytris Korovin può avere un effetto utile sulla decelerazione dello sviluppo della disfunzione erettile correlata all’età.

Dr. Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.