Una valida distrazione, in questi giorni in cui, purtroppo, non si sente parlar d’altro che di coronavirus, può essere la tecnologia e tutto ciò che, nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo, continua a essere implementato. Su questa scia, infatti, si stanno muovendo gli sviluppatori di WhatsApp, mettendo a punto nuove funzioni da aggiungersi alla famigerata app di messaggistica istantanea; il tutto, in diretta speciale da Menlo Park. Di cosa parliamo? Adesso, e nello specifico, della chat anonima messa a disposizione da WhatsApp.







Come riporta TecnoAndroid, di solito (e come sappiamo), per poter usufruire di un doppio numero, e, quindi, di una doppia identità, spesso bisogna dotarsi di una seconda sim – se possibile, da inserire all’interno dello stesso dispositivo mobile –, facendo ovviamente attenzione che “occhi indiscreti” non si accorgano della furbata. E se una volta bastava aggiungere il famigerato #31# per celare il proprio numero, oggi questo non è più possibile. Ciò nonostante, la risoluzione al problema, a quanto pare, ha il nome di Text+. Quest’applicazione, gratuita e disponibile sul Play Store, assurge al compito di fornire, all’utente in questione, un secondo, e temporaneo, numero telefonico mediante cui crearsi un ulteriore profilo su WhatsApp.





Geniale, penserebbero alcuni, ma come spiegare al/la proprio/a partner che, possibilmente, quel numero non serve ad altro che a dei semplici e innocenti scherzi telefonici? Forse con la sincerità, ammettendo, sin da subito, le proprie intenzioni? Può darsi che sia la soluzione migliore, ma se le intenzioni mutassero con il tempo? D’altro canto, l’occasione fa l’uomo, e anche la donna, ladri…

