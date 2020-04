Meno di un minuto (tempo di lettura)

C’era da aspettarselo: Facebook concorre, ulteriormente, a diventare il social più gettonato, nonché affidabile, del momento. E cos’altro poteva fare, dopo aver (come fatto anche dai suoi rivali comunque) attivato una sezione in cui vengono pubblicati, sistematicamente, gli aggiornamenti sul Coronavirus? Semplice: sono in arrivo due nuove emoticon che esprimono, in pieno, il sentimento di questo periodo. Una che sarà inserita fra quelle già insite sui post sul social, e l’altra su Messenger.







Come riportato da Mashable Italia, nello specifico, le due nuove reaction raffigurano, rispettivamente, un faccino che stringe a sé un cuore, la quale si identifica con la vicinanza che, in questo momento, proviamo tutti verso chi sta soffrendo per il virus, o perché in lutto per aver perso una persona cara; e un cuore pulsante animato, inseribile, su Messenger, cliccando sul cuore rosso già esistente da tempo, selezionato come per altre emoticon già esistenti.





D’altronde, la collocazione di cuoricini sui post attuali di Facebook, in quest’ultimo mese e mezzo, è prosperata particolarmente, forse a simbolo di una crescita considerevole di empatia fra tutti gli utenti. Anche se nella vita di tutti i giorni si tende, invece, a essere leggermente egocentrici e poco inclini agli altri. Forse davvero, quindi, uno schermo permette di esprimere, al meglio, ciò che si è in realtà? Qualcosa su cui pensare (soprattutto in un momento come questo).

