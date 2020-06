1 minuto (tempo di lettura)

Che la vita sui social network sia, in un certo senso, ormai l’avatar di ognuno di noi, è indubbio e risaputo. Eppure, secondo l’ultimo rapporto, Italiani e Social Media, redatto dalla piattaforma di Social Intelligence Blogmeter, l’immagine degli italiani online mostra che Facebook, Twitter e company restano a fare da padroni, ma con un cambiamento sostanziale dovuto, non solo alle nuove abitudini di acquisto e consumo degli abitanti del Belpaese, ma soprattutto all’età degli utenti. Secondo Focus, ecco quali sono i social networks più di tendenza presso teenagers, outsider e millennials.







In un campione di 1.703 italiani, si è rilevato che, fra i partecipanti siti nella fascia compresa tra i 15 e i 24 anni, Tik Tok si attesta come il più utilizzato fra tutti. Per quanto riguarda, invece, il live streaming per eventi di sport, di gaming, ecc. Twitch fa il suo ingresso trionfale tra coloro di età superiore (dai 24 in su). Non mancano, naturalmente, Facebook, WhatsApp, Messenger, e persino Skype e Telegram in classifica, i quali primeggiano su tutti gli altri fra gli over 45. Specialmente per “sbirciare” nella vita di amici e parenti (circa il 48% degli utilizzatori) e un restante 12% che ama mostrare la propria personalità e se stesso mediante la pubblicazione, o condivisione, di contenuti che li ritraggano.





Quindi, nel ranking generale vediamo che al primo posto, fra le abitudini dell’impiego dei social rimane lo svago, con a seguire la curiosità di cosa succede nella vita degli altri. Vi è anche, molto più frequente di quanto si pensi, la formazione delle opinioni come probabili consumatori. Con un 19% di italiani che testimonia di aver cambiato idea su un determinato articolo e un 16% su un marchio, si capisce che i social network quando si occupano per di sponsorizzare un prodotto o brand, in automatico riscontrano molto più credito di ogni altra metodologia pubblicitaria. E tu, perché navighi sui social?

