Assicuratevi che le pastiglie dei freni siano in condizioni di usura corretta e sostituite al momento giusto, In ogni caso, le pastiglie dovrebbero essere sostituite ogni 40.000 – 50.000 km, ma questo numero può variare a seconda delle condizioni di guida e degli stili. Non vi farà solo risparmiare soldi a lungo termine. Allo stesso modo può anche risparmiare il vostro veicolo, nonché salvare la vostra vita in un incidente. Eppure, come capire quando cambiare le pastiglie? A cosa servono? Diamo un’occhiata più da vicino







Ecco alcuni segnali comuni per capire che è ora di sostituire le pastiglie dei freni:

Squittio o stridore proveniente dai freni

Se le pastiglie sono prossime alla fine della loro vita utile, il primo sintomo che inizierete a notare è un cigolio o un rumore stridulo proveniente dai freni.

Questo suono è creato da un piccolo pezzo di metallo attaccato nella vostra pastiglia dei freni proprio per questo scopo. Quando si inizia a sentire questo rumore orribile regolarmente, è il momento di prenotare un appuntamento di sostituzione.





Vibrazione in frenata

Si avvertiranno vibrazioni se i cuscinetti sono deformati, danneggiati o eccessivamente usurati. Se si tratta delle pasticche dei freni , è probabile che durante la frenata si senta un rumore lamentoso e acuto. Il volante può anche tremare se i cuscinetti sono contaminati da olio, sporcizia o altre sostanze. Possono causare vibrazioni quando afferrano il rotore.

Suono di macinazione in frenata

Se per un po’ di tempo avete notato un rumore stridente che proviene dai vostri freni e che sta gradualmente peggiorando, c’è una solida possibilità che le pastiglie dei freni si siano incredibilmente consumate e che debbano essere sostituite.

Cambiare le pastiglie dei freni è un’operazione molto più economica rispetto a quella di portarle in un negozio di automobili, che di solito può portare a un costo elevato per chiunque. Per quanto riguarda il costo dei materiali, potrete far fermare la vostra auto in modo corretto dopo aver seguito questi passaggi.

Fasi per la sostituzione delle pastiglie dei freni:

Elimina la ruota

Rimuovere il cursore a scossa

Ruotare il calibro in alto

Far scorrere fuori le vecchie pastiglie

Sospendere i tagli di tenuta

Far scorrere i nuovi pattini dei freni

Ritira i cilindri

Schermate il livello del liquido

Riposizionare la pinza

Reinstallare lo scossone del cursore

Ripetere anche per il lato opposto

Test drive in condizioni di sicurezza

