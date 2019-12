3 minuti (tempo di lettura)

Alcune app sono più facili da utilizzare rispetto ad altre, avendo un’interfaccia più intuitiva ma a volte anche un numero limitato di opzioni tra cui scegliere. Altre app sono invece più ricche di funzionalità e di possibilità di personalizzazione, ma la vasta scelta a disposizione può renderle più difficili da gestire ad alcuni utenti meno esperti.

Inoltre, alcune applicazioni sono gratuite, altre a pagamento, oppure prevedono la possibilità di acquistare determinate funzioni e opzioni aggiuntive.

In questo articolo intendiamo approfondire meglio l’argomento: nel prossimo paragrafo spieghiamo brevemente le caratteristiche più comuni dei programmi di video editing per smartphone. A seguire, indichiamo alcune app molto interessanti per la modifica dei video, da poter scaricare sui cellulari Android e sugli iPhone.

Come modificare i video con lo smartphone

Ci sono tante possibilità per modificare i video con il tuo cellulare. Le operazioni di video editing che vengono effettuate maggiormente, possono essere eseguite con la maggior parte delle app scaricabili. Per avere maggiori possibilità di personalizzazione è però necessario scegliere le applicazioni più avanzate.

Attraverso lo smartphone è possibile modificare i video comodamente, senza la necessità di utilizzare il computer. Molte app consentono di effettuare le modifiche desiderate in modo semplice.

Tra le varie app tra cui poter scegliere, alcune permettono di eseguire solo le funzioni di base, altre offrono maggiori possibilità.

Alcune delle funzioni principali di video editing, che sono anche quelle maggiormente richieste dagli utenti, possono essere così descritte:

Tagliare una parte di filmato;

Modificare l’ordine di alcune sequenze di un filmato;

Unire due o più filmati o alcune parti di più filmati;

Regolare o abbassare del tutto l’audio di una parte del filmato, o di tutto il video;

Aggiungere musica;

Aggiungere didascalie, titoli e sottotitoli;

Creare dissolvenze tra una sequenza e l’altra;

Aggiungere filtri visivi;

Aumentare la luminosità, il contrasto, ecc.

I video che possono essere modificati sono sia quelli realizzati con la fotocamera del cellulare, sia quelli scaricati appositamente sulla memoria dello smartphone. A questo riguardo, va precisato che alcune app potrebbero non supportare determinati formati di file, e quindi alcuni filmati potrebbero necessitare di essere convertiti in un altro formato. Come fare? Un modo è quello di recarsi su appositi siti web, anche da smartphone: grazie a servizi come OnlineVideoConverter, se necessario si può ad esempio trasformare un video in .wmv in un video in .mp4 o in altri formati.

App per smartphone per modificare i video

Sono tante le app di video editing scaricabili da smartphone, ciascuna delle quali dispone di determinate funzioni ed opzioni. Alcune sono gratuite, altre a pagamento, altre invece permettono di usare una versione di base gratuita con la possibilità di fare acquisti in seguito, per avere più opportunità di personalizzazione a disposizione.

Di seguito, un elenco di alcune interessanti app di video editing:

Adobe Premiere : non è gratuita, ma permette di essere provata e poi decidere se pagare per poter avere tutti i benefici che offre. Si tratta di un’applicazione disponibile sia per Android che per iOS, ed è una tra le più complete per i telefonini, con moltissime funzioni. Certo, non tutte le funzioni che offre possono rivelarsi utili per tutti gli utenti, specialmente se si tratta di persone alle prime armi con il montaggio video. Ma chi ha esperienza, potrebbe trovare questo prodotto davvero molto soddisfacente.

: non è gratuita, ma permette di essere provata e poi decidere se pagare per poter avere tutti i benefici che offre. Si tratta di un’applicazione disponibile sia per Android che per iOS, ed è una tra le più complete per i telefonini, con moltissime funzioni. Certo, non tutte le funzioni che offre possono rivelarsi utili per tutti gli utenti, specialmente se si tratta di persone alle prime armi con il montaggio video. Ma chi ha esperienza, potrebbe trovare questo prodotto davvero molto soddisfacente. KineMaster – Video Editor : disponibile per Android e iPhone, è anch’essa un’app di montaggio video particolarmente interessante. Oltre ad avere tutte le funzioni di base delle app della sua categoria, offre tanti temi ed effetti visivi tra cui scegliere, permette di ottimizzare l’illuminazione, e in generale offre moltissime opportunità di personalizzazione. Si tratta di una delle app migliori, ed è parzialmente gratuita. Per avere accesso a tutte le sue funzionalità, è necessario acquistarle.

: disponibile per Android e iPhone, è anch’essa un’app di montaggio video particolarmente interessante. Oltre ad avere tutte le funzioni di base delle app della sua categoria, offre tanti temi ed effetti visivi tra cui scegliere, permette di ottimizzare l’illuminazione, e in generale offre moltissime opportunità di personalizzazione. Si tratta di una delle app migliori, ed è parzialmente gratuita. Per avere accesso a tutte le sue funzionalità, è necessario acquistarle. Powerdirector : app per Android parzialmente gratuita, è la versione per cellulari di Cyberlik per PC. Vanta tante opzioni avanzate per modificare i video da smartphone, molti effetti di transizione, tanti filtri, e molto altro. Gli utenti che si accontentano, possono utilizzarla anche con le sole funzioni messe a disposizione gratuitamente, anch’esse degne di nota. Chi invece vuole il massimo, dovrà acquistare il prodotto completo.

: app per Android parzialmente gratuita, è la versione per cellulari di Cyberlik per PC. Vanta tante opzioni avanzate per modificare i video da smartphone, molti effetti di transizione, tanti filtri, e molto altro. Gli utenti che si accontentano, possono utilizzarla anche con le sole funzioni messe a disposizione gratuitamente, anch’esse degne di nota. Chi invece vuole il massimo, dovrà acquistare il prodotto completo. Quik : app per Android ed iPhone, è completamente gratuita. Offre tante opportunità di personalizzazione, grazie alle varie funzioni che mette a disposizione. Molto scaricata dagli utenti, è un interessante prodotto a costo zero che vale sicuramente la pena di provare.

: app per Android ed iPhone, è completamente gratuita. Offre tante opportunità di personalizzazione, grazie alle varie funzioni che mette a disposizione. Molto scaricata dagli utenti, è un interessante prodotto a costo zero che vale sicuramente la pena di provare. Videoshop : è un’app molto divertente, molto apprezzata, ed utilizzabile anche gratuitamente, sebbene sia possibile anche acquistare maggiori opzioni per un video editing più completo. Ha un’interfaccia molto intuitiva, ed è perfetta anche per creare video da condividere in modo veloce sui social network. Tanti utenti la apprezzano, come testimoniato dalle recensioni lasciate negli store di Android e Apple.

: è un’app molto divertente, molto apprezzata, ed utilizzabile anche gratuitamente, sebbene sia possibile anche acquistare maggiori opzioni per un video editing più completo. Ha un’interfaccia molto intuitiva, ed è perfetta anche per creare video da condividere in modo veloce sui social network. Tanti utenti la apprezzano, come testimoniato dalle recensioni lasciate negli store di Android e Apple. YouCut : si tratta di un’app per Android che offre tutte le funzioni basilari del montaggio video, e non solo. Molto apprezzata anch’essa, consente di effettuare delle modifiche in modo veloce grazie alla sua interfaccia intuitiva. Si scarica gratuitamente, ed è utilizzabile anche a costo zero, tuttavia la versione Pro a pagamento permette maggiori possibilità di personalizzazione dei video.

: si tratta di un’app per Android che offre tutte le funzioni basilari del montaggio video, e non solo. Molto apprezzata anch’essa, consente di effettuare delle modifiche in modo veloce grazie alla sua interfaccia intuitiva. Si scarica gratuitamente, ed è utilizzabile anche a costo zero, tuttavia la versione Pro a pagamento permette maggiori possibilità di personalizzazione dei video. Vivavideo: app di video editing molto divertente per Android e iOS che si scarica gratuitamente. Volendo, è possibile pagare per utilizzare la versione VIP, altrimenti è possibile usare anche le tante funzionalità gratuite della versione base, che permette di effettuare molte operazioni, incluse tutte quelle più basilari. Offre anche la possibilità di condividere facilmente il video creato o modificato sui social, grazie ad appositi comandi presenti nell’app.

