Hai mai sentito parlare di noleggio a lungo termine? Sempre più persone hanno deciso di affidarsi a questa possibilità per circolare senza pensieri, eliminando i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto all’auto di proprietà. Ma di cosa si tratta nello specifico? Vediamo tutto in questo approfondimento.







Cos’è e come funziona

Il noleggio a lungo termine è un accordo con un’azienda fornitrice che ti permette di avere a completa disposizione un’auto nuova senza farti carico delle spese di gestione e manutenzione. Si tratta di una formula che prevede un contratto con la società specializzata in noleggi di questo genere e che può avere una durata dai 24 ai 60 mesi. Ovviamente la durata dipende molto dall’azienda a cui si fa affidamento ed in generale sul mercato le proposte sono tante e variegate. Per farti un’idea dovresti valutare con calma le offerte sul noleggio a lungo termine senza anticipo e scegliere l’opzione che più si addice alle tue esigenze. In ogni caso risulta una scelta sempre conveniente perché non prevede costi nascosti o improvvisi e ti permette di avere accesso a chilometraggio illimitato e tanti altri benefit.

Benefici e vantaggi

La convenienza del noleggio a lungo termine risiede proprio nel fatto che tu non devi pensare a niente se non a goderti il piacere di guidare. Non dovrai farti carico di attese e pratiche amministrative, così come di scadenze, assicurazioni o passaggi di proprietà: in altre parole con un canone mensile all inclusive metti in moto e guidi nella più totale spensieratezza.





Questo dipende anche dal fatto che con un noleggio a lungo termine, senza spese di anticipo, puoi goderti la tua auto nuova senza pensare neanche alla manutenzione ordinaria e straordinaria perché sono costi inclusi nel servizio che pagherai con un comodo canone mensile. Inoltre il servizio ti fornisce assistenza e soccorso stradale in Italia e in Europa 24 ore su 24.

Troppo bello per essere vero?

Ti tranquillizziamo dicendoti che ad oggi centinaia di persone hanno dato fiducia a questo nuovo modo di vivere gli spostamenti perché ormai stufe di rate da pagare, spie che si accendono nel bel mezzo di una giornata lavorativa, carroattrezzi e bollettini in scadenza delle assicurazioni.

Acquistare un’auto nuova, oggi, è sicuramente un grande traguardo perché è un bene di valore ma nel tempo questa diventa una spesa passiva perché invecchia e richiede attenzioni. Non è sempre facile star dietro a tutta la gestione del veicolo, soprattutto se inizia a guastarsi continuamente.

Un servizio che semplifica davvero la vita

Proprio per questo le società specializzate in noleggio a lungo termine hanno pensato di offrire un servizio che semplifica davvero la vita chiedendoti solamente di guidare responsabilmente dietro il pagamento di un unico canone mensile, senza costi aggiuntivi nascosti o clausole sospette. Se sei stufo di occuparti della tua auto e vuoi sentirti più libero dagli impegni che comporta chiedi un preventivo o informati online e fai una scelta saggia: non vorrai tornare più indietro.

