1 minuto (tempo di lettura)

L’emergenza Coronavirus c’ha imposto il cambiamento di molte delle nostre abitudini: uscire per recarsi a fare un po’ di spesa al supermercato, andare a bere qualcosa con un amico, riunirsi con i propri cari a casa di qualcuno di essi, e persino viaggiare. Già, perché il Covid-19, a causa della sua pericolosità, c’ha obbligato a mutare siffatte consuetudini per evitare di entrare a far parte di quelle temute cifre quotidianamente riportate dalla Protezione Civile. Ciò nonostante, all’attuale, le misure di sicurezza sembrano starsi allentando – soprattutto nel Belpaese –, con la conseguenza che molti son tornati, appunto, anche a spostarsi fra uno Stato e l’altro – nondimeno, in quelli che accettano turisti di nazionalità italiana. Ma per evitare un eventuale contagio, cosa fare per sapere dove andare senza la paura di questo silente nemico?







Come riportato da Vanity Fair, un gruppo di studiosi del MIT di Boston – tra cui, uno dei componenti è proprio l’italiano Carlo Ratti, direttore del Senseable City Lab –, dopo aver inventato il sito che ci dice dove andare spendendo, in automatico, pochi soldi, Escape, adesso, ha ideato anche covidcontrols.co, il sito Internet che c’aggiorna, in tempo reale e/o direttamente sul posto, di tutte le informazioni in merito al luogo in questione. Le stesse, in particolare, suddivise in alcune funzioni su cui cliccare e prendere atto delle misure di restrizione in atto; come per esempio, Lockdown Measures, che precisa come comportarsi, per evitare il contagio da Coronavirus, presso i luoghi di ristoro come ristoranti, pub, eccetera; o anche Tourists Restrictions¸ che ci rammenta quali sono le misure di contenimento in vigore nel Paese in cui abbiamo fatto scalo.





Ma non è tutto! Infatti, Covid Controls ci comunica, addirittura, i dati relativi al Coronavirus riguardanti quel Paese: la crescita, o meno, della curva epidemiologica nelle ultime due settimane, il numero dei deceduti per il virus, le potenziali ultime disposizioni del governo, e quant’altro. Poi, mediante i colori implementati sulla piattaforma, distinguere anche quali siano, nello specifico, le zone che son riuscite ad arginare (perlomeno, massimamente) i danni riportati dal virus, cominciando, quindi, ad alleggerire i provvedimenti. Covid Controls si trova pure su Escape, e per chi voglia ritornare a viaggiare dovrebbe servirsene immediatamente. Anche se, in base a quanto dichiarato da alcuni, sarebbe meglio, almeno per quest’anno, che gli italiani restassero in Italia. Il Coronavirus c’ha colpiti tutti, eppure, alcuni Stati limiteranno l’accesso ai nostri cittadini; e con tutte le straordinarie attrazioni a noi pertinenti, non sarà, o dovrebbe essere, un problema, giusto?

Anastasia Gambera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.