Quante volte, durante una lezione universitaria, un convegno, o altro, non potendo prendere appunti manualmente, si ha attivato il registratore del cellulare? La risposta è più che ovvia, e sappiamo che, per pigrizia o altro, spesso è la nostra ancora di salvezza. Ma una volta registrata la miriade di parole pronunciate dal professore o relatore in questione, come andare a sbobinarle tutte, e nel modo più accurato possibile? In tal proposito, direttamente da Redmond, Washington D.C., ecco l’ennesima invenzione di Bill Gates; ovvero, Transcribe.







Come riportato da Corriere Comunicazioni, il nuovo aggiornamento, che si andrà ad aggiungere alla piattaforma di videoscrittura di Microsoft Word, con Transcribe sarà possibile, infatti, trascrivere appunti, lezioni, eccetera, registrati su appositi supporti, distinguendo le varie parole e rendendone evidente la separazione nel testo scritto. Disponibile online per chi è abbonato a Microsoft 365, Transcribe non farà distinzioni fra testi incisi tramite Word o dispositivi di registrazione, l’unica differenza è che, per quelle rilevate attraverso Transcribe non ci saranno limiti di tempo sulla loro validità, per le restanti, invece, sole cinque ore mensili. Al momento, la sola lingua disponibile è l’inglese, ma Microsoft ha già annunciato di stare per introdurne di altre.





In concomitanza, nondimeno, Word ha anche implementato i comandi per editare il testo, i quali si baseranno sulla voce umana percependola e intervenendo su di esso solamente attraverso i comandi vocali, senza il bisogno della tastiera. E sarà possibile, persino, inserire delle emoticon o cose del genere, sempre per mezzo della voce. Insomma, penna e taccuino potrebbero non essere più indispensabili, poiché la tecnologia ci salverà proprio la vita. Memorie “in-cloud” o fisiche permettendo (in questo caso).

