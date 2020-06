1 minuto (tempo di lettura)

Se una volta, ciò che accade oggi (tecnologicamente parlando) lo avremmo visto solo in un film di fantascienza, al presente, possiamo dire di esser diventati noi stessi prodotti della rappresentazione fantascientifica. Trattasi, queste, di parolone senza un senso preciso forse? Niente affatto, perché in base all’ultima scoperta di patron Tesla, Elon Musk, molto presto vedremo il nostro cervello, o in parte, connesso proprio con un computer.







Con Neuralink, infatti, è probabile che un giorno il nostro encefalo, mediante interfaccia, riuscirà a comunicare con un calcolatore scientifico esattamente come fossero “amici di vecchia data”. Nello specifico – in relazione a quanto riportato da Focus –, una persona che potrebbe aver subìto, in un incidente o cose del genere, qualsivoglia danno al midollo spinale o allo stesso cervello – o essere addirittura affetta da una malattia neurodegenerativa come l’Alzheimer, che, sappiamo, cancellare i ricordi e buona parte di quel che è stata la vita di quell’individuo –, vedrà sostituirsi determinata parte danneggiata con l’interfaccia su citata, e magari, ritornare a comandare gambe e intelletto.





Secondo alcuni, l’obiettivo di Musk è quello di trasformarci in perfetti cyborg tecnologicamente “comandabili”, ma la sua risposta è stata piuttosto illuminante a riguardo, poiché ha affermato che, in effetti, un po’ tutti lo siamo già grazie a smartphone, tablet e dispositivi vari di cui, appunto, non possiamo più fare a meno. Perché se essi si guastano, come si fa a sopravvivere? E con Neuralink, siffatto assunto diventerà realtà a tutti gli effetti. A quando il suo impiego? Stay tuned!

