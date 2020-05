1 minuto (tempo di lettura)

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Secondo quanto riportato da Repubblica, è morto a soli 51 anni John Peter Sloan, l’attore nativo di Birmingham, in Inghilterra, divenuto famoso per le sue lezioni d’inglese, che sono diventate un cult. Probabilmente per una crisi respiratoria. Era giunto nel nostro paese nel 1990 e nel corso degli anni si è dedicato anche alla carriera musicale, a quella di attore e persino a quella di scrittore di libri.







Nel 2016 aveva deciso di trasferirsi in Sicilia, precisamente a Menfi, nell’Agrigentino. In questo luogo aprì anche la Sloan scuola di inglese, divenuta nel corso del tempo punto di riferimento per bambini, adulti e docenti per l’apprendimento di una delle lingue più parlate al mondo. L’attore era molto legato all’isola dell’estremo meridione italiano e si divertiva anche a postare foto mentre si trovava al mare o all’interno di un studio di registrazione.





Nel suo curriculum anche alcuni spettacoli comici allo Zelig di Milano e la partecipazione a diversi programmi televisivi piuttosto noti, come Glob – L’osceno del villaggio, Quelli che il calcio, Geppi Hour, Andata e ritorno e Report. Al’interno della sua produzione riguardante la lingua inglese anche manuali, podcast e una serie di collane di Dvd realizzate in collaborazione con alcuni giornali e riviste periodiche. Tra le sue apparizioni in tv anche un litigio con Vittorio Sgarbi.

Nelle ultime ore non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo. Maurizio Colombi sul proprio profilo Facebook ha espresso il suo dispiacere per la brutta notizia avuta oggi, definendolo un grande cantante, attore, comico e un insegnante unico, ma soprattutto un grande amico.

Herbert Pacton, sempre attraverso il noto social network, ha parlato di come abbiano trascorso molto tempo lavorando insieme e divertendosi. Assieme a tutto questo viene mostrata, sempre da Pacton, una grande ammirazione nei confronti del compianto attore riguardo soprattutto alle sue idee geniali.

