







La 92esima edizione degli Oscar ci ha regalato un evento senza precedenti. L’Academy ha premiato il film di Bong Joon-ho assegnandogli 4 statuette: miglior film internazionale, migliore regia, miglior sceneggiatura e miglior film, diventando il primo film non in lingua inglese a vincere il premio più ambito di Hollywood. A dispetto delle 10 nominations ricevute, The Irishman torna a casa a mani vuote.

Il grande favorito, Joaquin Phoenix, chiude la stagione delle premiazioni vincendo la statuetta dorata e, per l’occasione, ha tenuto un discorso ispirato, in linea con quelli dei Golden Globe e dei BAFTA, parlando di uguaglianza e delle sue battaglie sociali e citando il fratello River, astro nascente della cinematografia, morto nel 1993 a causa di un’overdose. Per il personaggio di Joker, quello di stanotte è stato un ritorno sul palco dell’Academy: si era già aggiudicato l’Oscar nel 2009 grazie all’interpretazione di Heath Ledger.

In qualità di miglior attore non protagonista, ha vinto il suo primo Oscar Brad Pitt, ringraziando calorosamente Quentin Tarantino.

Renée Zellweger ha vinto la statuetta come miglior attrice protagonista per avere interpretato Judy Garland nell’omonimo biopic Judy e Laura Dern ha trionfato nella categoria miglior attrice non protagonista per avere ricoperto i panni di Nora Fanshaw in Marriage Story.

1917, altro grande favorito, ha ricevuto tre premi: miglior fotografia, miglior sonoro e migliori effetti speciali.

L’in memoriam di quest’anno, accompagnato dall’armoniosa voce della giovane Billie Eilish che ha cantato Yesterday dei Beatles, si è aperto con il ricordo per Kobe Bryant. Per ricordare l’ex cestista dei Los Angeles Lakers, Spike Lee ha indossato un abito viola e oro riportante il numero 24.

Le critiche di sessismo, sollevatesi all’indomani della pubblicazione delle nominations, sono state ribadite dall’attrice Natalie Portman che ha indossato un mantello con ricamati i nomi delle registe escluse.

Ecco di seguito tutti i vincitori:

Miglior Film

Parasite

The Irishman

C’era una volta a… Hollywood

1917

Storia di un Matrimonio

Joker

Jojo Rabbit

Piccole Donne

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Miglior Regia

Bong Joon-ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Todd Phillips – Joker

Migliore Attrice Protagonista

Renée Zellweger – Judy

Charlize Theron – Bombshell

Scarlett Johansson – Storia di un Matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Cynthia Erivo – Harriet

Migliore Attore Protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Driver – Storia di un Matrimonio

Leonardo DiCaprio – C’era una volta a… Hollywood

Jonathan Pryce – I Due Papi

Antonio Banderas – Dolor y Gloria





Migliore Attrice non Protagonista

Laura Dern – Storia di un Matrimonio

Margot Robbie – Bombshell

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole Donne

Kathy Bates – Richard Jewell

Migliore Attore non Protagonista

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I Due Papi

Migliore Sceneggiatura Originale

Parasite

C’era una volta a… Hollywood

Storia di un Matrimonio

Cena con Delitto – Knives Out

1917

Migliore Sceneggiatura non Originale

Jojo Rabbit

The Irishman

I Due Papi

Joker

Piccole Donne

Miglior Film Internazionale

Parasite – Corea del Sud

Dolor y Gloria – Spagna

I Miserabili – Francia

Honeyland – Macedonia

Corpus Christi – Polonia

Miglior Fotografia

Roger Deakins – 1917

Robert Richardson – C’era una volta a… Hollywood

Rodrigo Prieto – The Irishman

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Lawrence Sher – Joker

Migliori Costumi

Piccole donne

The Irishman

C’era una volta a… Hollywood

Jojo Rabbit

Joker

Miglior Montaggio

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Migliore Scenografia

C’era una volta a… Hollywood

The Irishman

1917

Jojo Rabbit

Parasite



Miglior Sonoro (Best Sound Mixing)

1917

Ad Astra

Joker

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

C’era una volta a… Hollywood



Miglior Montaggio Sonoro (Best Sound Editing)

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

1917

Joker

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

C’era una volta a… Hollywood



Miglior Trucco e Parrucco

Bombshell

Joker

Judy

1917

Maleficent – La Signora del Male



Miglior Colonna Sonora

Joker

1917

Storia di un Matrimonio

Piccole Donne

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Migliori Effetti Visivi

1917

The Irishman

Il Re Leone

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Avengers: Endgame

Miglior Film di Animazione

Toy Story 4

Dragon Trainer 3 – Il Mondo Nascosto

Missing Link

Dov’è il mio Corpo

Klaus – Il segreto del Natale

Miglior Documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior Cortometraggio Documentario

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

In the Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Miglior Cortometraggio

The Neighbors’ Window

Brotherhood

Saria

A Sister

Nefta Football Club

Miglior Cortometraggio di Animazione

Hair Love

Kitbull

Sister

Dcera (Daughter)

Mémorable

Miglior Canzone

(I’m gonna) Love me Again, da Rocketman

Into the Unknown, da Frozen II – Il Segreto di Arendelle

Stand Up, da Harriet

I’m Standing with You, da Atto di Fede

I Can’t Let You Throw Yourself Away, da Toy Story 4

Giorgia Napolitano

