Dal 1901, il premio Nobel è una delle onorificenze più importanti al mondo e la cerimonia di consegna del riconoscimento a personaggi che si distinguono in svariati campi, tra cui pace, letteratura, economia, fisica, medicina e chimica, è un evento dalla portata notevole, sul piano storico e non solo. Basti pensare che in oltre 100 anni, sono stati insigniti del prestigioso premio uomini e donne che col loro operato e le loro scoperte hanno contribuito a cambiare il mondo.







La consegna dei premi avviene ogni anno il 10 dicembre, anniversario della morte dell’imprenditore, chimico e filantropo svedese Alfred Nobel – famoso soprattutto per aver inventato la dinamite, brevettata nel 1867, e deceduto nel 1896 – presso la Sala dei concerti di Stoccolma (Konserthuset), eccezion fatta per la cerimonia del Nobel per la pace, che si tiene solitamente al palazzo comunale di Oslo, per espressa volontà dello stesso Alfred Nobel.

Quest’anno, però, le cose andranno in maniera diversa: per la prima volta dal 1944, infatti, l’evento è stato annullato, a causa della pandemia di coronavirus, al pari della cena e del ballo di gala al Municipio di Stoccolma. In quel caso fu la seconda guerra mondiale a rendere impossibile lo svolgimento della cerimonia.

Tra il 5 e il 12 ottobre verranno resi noti i nomi dei vincitori del premio per Medicina, Fisica, Chimica, Letteratura, Pace ed Economia, ma gli assegnatari non potranno presenziare alla classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti in quel di Stoccolma. L’evento finale si terrà infatti online e in un’altra sede (non più di 100 i partecipanti), mentre il premio Nobel per la pace verrà assegnato presso l’edificio dell’Università di Oslo. I vincitori che ritireranno il premio presso l’Ambasciata svedese nei rispettivi paesi di origine.

Lo ha annunciato la Fondazione Nobel, che attraverso un comunicato ha messo in evidenza la difficoltà di organizzare un evento di tale portata in un contesto del genere, col coronavirus che continua a rappresentare un serio pericolo in numerosi paesi europei e del resto del mondo.

Le storie di Alfred Nobel e dei vari premi sono legate indissolubilmente all’Italia: Nobel, che morì a Sanremo, in Liguria, riuscì a inventare la dinamite grazie alla scoperta di un chimico italiano conosciuto a Parigi, Ascanio Sobrero, che inventò la nitroglicerina. Tra i vincitori del premio, gli italiani sono 20 (6 per la letteratura e per la medicina, 5 per la fisica, uno a testa per la pace, la chimica e l’economia).

Giosuè Carducci (1906) – letteratura

Camillo Golgi (1906) – medicina

Ernesto Teodoro Moneta (1907) – pace

Guglielmo Marconi (1909) – fisica

Grazia Deledda (1926) – letteratura

Luigi Pirandello (1934) – letteratura

Enrico Fermi (1938) – fisica

Daniel Bovet (1957) – medicina

Salvatore Quasimodo (1959) – letteratura

Emilio Segrè (1959) – fisica

Giulio Natta (1963) – chimica

Salvatore Luria (1969) – medicina

Eugenio Montale (1975) – letteratura

Renato Dulbecco (1975) – medicina

Carlo Rubbia (1984) – fisica

Franco Modigliani (1985) – economia

Rita Levi-Montalcini (1986) – medicina

Dario Fo (1997) – letteratura

Riccardo Giacconi (2002) – fisica

Mario Capecchi (2007) – medicina

