Lutto nel mondo della musica latino americana e anche, più generale, di quella internazionale. Si è spento a soli 53 anni Pau Donés, cantante del gruppo spagnolo di rock latino Jarabe de palo. Secondo quanto riportato da Eldiario, sarebbe morto dentro casa sua. A confermare la notizia sarebbero stati i suoi familiari. Sembrerebbe che Pau avesse un cancro da diverso tempo e avrebbe subito recentemente una ricaduta.







Sempre da parte della famiglia sono giunti i ringraziamenti nei confronti del personale medico del servizio oncologico degli ospedali della regione spagnola della Catalogna, nei quali Pau è stato curato. Allo stesso tempo, però, chiedono il massimo rispetto della privacy in un periodo difficile come quello che l’intera umanità sta vivendo.





La morte è avvenuta proprio nel momento in cui il cantante e musicista stava per pubblicare il quattordicesimo album della sua straordinaria carriera. Di questo disco aveva già reso pubblica una canzone, Tragas o escupes, e la sua sua attività era ripresa dopo un breve stop delle tappe dei concerti annunciato lo scorso anno. Il suo avvicinamento al mondo della musica avvenne all’età di 15 anni grazie al fratello Marc, che in carriera aveva suonato con il gruppo J & Co. Band and Dentures.

La notorietà arrivò negli anni ‘90, quando divenne cantante e frontman degli Jarabe de palo, complesso musicale fondato da lui stesso. Il massimo successo alla fine del decennio con il singolo La Flaca. Quest’ultimo fu un brano di grande richiamo anche in Italia, paese nel quale fu cantato da tantissime persone. Accanto alla carriera di musicista trovano posto anche i trascorsi da modello, una laurea in Economia e la fondazione di una compagnia di oggetti di scena e di figurine assieme al fratello. La malattia degli ultimi anni lo ha portato spesso a parlarne a livello mediatico, allo scopo di invitare le persone che ne soffrono a essere ottimiste.

