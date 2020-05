1 minuto (tempo di lettura)

Morto nella notte Sam Lloyd: il Ted Buckland della serie tv “Scrubs”, a dare la notizia è il suo agente

Muore a 56 anni l’attore americano Sam Lloyd, noto per il personaggio di Ted Buckland nella serie tv “Scrubs”, come riporta il Post. A Lloyd, lo scorso gennaio gli era stato diagnosticato un tumore al cervello, risultato inoperabile. Sarebbe questa la causa della morte come riportato da fonti americane. Il tumore si sarebbe poi esteso anche ai polmoni, alla mascella, al fegato e persino alla colonna vertebrale. L’attore aveva ricevuto la diagnosi poche settimane dopo che sua moglie Vanessa aveva dato alla luce il loro primo figlio. Era il nipote di Christopher Lloyd, il Doc di “Ritorno al futuro”.











Nella serie, una delle più famose e popolari del Duemila, ambientata in un ospedale californiano, Lloyd interpretava un avvocato con una bassa autostima e depresso, comparendo in numerosissimi episodi. Oltre che in Scrubs, Lloyd aveva recitato in altre serie tv, tra cui Desperate Housewives, Seinfeld, Modern Family, West Wing e Malcolm. La recitazione non era la sua unica passione: era, infatti, anche un musicista e cantava in un gruppo vocale a cappella: i Blanks.

Tra gli ultimi saluti apparsi sui social da fan e colleghi, c’è quello di Zach Braff, protagonista della serie “Scrubs”: “Riposa in pace – ha scritto Braff su Twitter – a uno degli attori più divertenti con cui abbia mai avuto la gioia di lavorare. Non avrebbe potuto essere un uomo più gentile. Avrò sempre cura del tempo che ho trascorso con te, Sammy“.

Maria Giulia Vancheri

Fonte immagine: il Post

