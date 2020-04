1 minuto (tempo di lettura)

Irrfan Khan, aveva 53 anni e secondo fonti indiane combatteva da tempo contro un tumore. Era Amatissimo nel paese natale ma molto famoso anche all’estero, grazie a celebri film come “Vita di Pi” e “The Millionaire”.







L‘attore indiano Irrfan Khan, star di Bollywood di fama internazionale, è morto a Mumbai a 53 anni, lo riposta Rai News. Amatissimo nel paese natale ma famoso anche all’estero, secondo quanto riporta la stampa indiana combatteva da tempo contro un tumore al colon. Conosciuto nel mondo per le sue interpretazioni in film famosissimi come “The Millionaire” e “Vita di Pi” (e non solo) era apparso per l’ultima volta sul grande schermo nel film “Angrezi Medium”, poco prima che i cinema chiudessero a causa delle restrizioni adottate anche in India per arginare la pandemia. L’attore lascia la moglie e due figli.

Il film “Vita di Pi è basato sull’omonimo romanzo di Yann Martel. Nel 2013 vinse diversi Oscar per la miglior regia, miglior fotografia, migliori effetti speciali e migliore colonna sonora. Diverse furono anche le nomination. Il film incassò in tutto il mondo oltre 600 milioni di dollari. In “Vita di Pi” Irrfan Khan interpretò proprio Pi, da adulto. La storia del giovane Pi è la quella di un 17enne indiano cresciuto in uno zoo che, durante un viaggio in nave verso il Canada, resta, dopo una tempesta, da solo in zattera con la sua tigre.





The Millionaire, invece, è un film del 2008 diretto da Danny Boyle. Il protagonista della vicenda è un ragazzo musulmano che vive nei quartieri più poveri di Mumbai. Jamal partecipa al celebre quiz show “Chi vuol essere milionario?”, e stupisce il pubblico indovinando tutte le risposte. Giunti all’ultima domanda, che potrebbe fargli guadagnare un montepremi da capogiro, la puntata si interrompe e il ragazzo potrà continuare la sua scalata il giorno successivo.

Il presentatore del quiz, interpretato proprio da Kahn, avendo preso in antipatia Jamal lo accusa di aver barato e il ragazzo viene arrestato e torturato dalla polizia locale. L’interrogatorio permetterà al giovane di ripercorrere le tappe più significative della sua esistenza, in un lungo e a tratti doloroso flash-back. I ricordi di Jamal si soffermano sulla sua infanzia, segnata dalla morte della madre a causa degli integralisti indù. Jamal vuole vivere una vita diversa da quella a cui è costretto a causa della sua provenienza. Trova, infatti, un lavoro umile e onesto, capendo che l’unico modo per salvare la ragazza che ama è quello di vincere i soldi messi in palio dal famoso quiz televisivo, in cui il compianto Irrfan Kahn si è fatto apprezzare per doti cinematografiche oltre la media.

