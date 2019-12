1 minuto (tempo di lettura)

Renny Zapato tra i protagonisti dello spaghetti western “Oro e Piombo”







Dopo la vittoria al Festival del Cinema di Siena e il successo al Festival del Cinema di Roma il film indipendente “Oro e Piombo”, opera prima del regista Emiliano Ferrara, interpretato dal cantattore catanese Renny Zapato con Claudio Gregori, Greg, come special guest nel ruolo di un prete pistolero con l’attrice italo persiana Yassmin Pucci, sarà proiettato in prima nazionale martedì 17 dicembre, ore 19.30, presso l’ex Caserma Guido Reni a Roma.

“Il film- dichiara Renny Zapato prossimamente protagonista nel 2020 al cinema in “D.N.A” il nuovo film di Lillo e Greg- è uno spaghetti western che omaggia il grande Sergio Leone e i suoi miti rivisto nel segno del virtuosismo digitale e finalmente rivalutato dalla critica anche quella più ostile e diffidente”.

Nomi noti a supporto di questo film a partire dalla fotografia di Armando Barberi, lo storico d’armi Marco Fanciulli famoso per essere il braccio destro di Giuliano Gemma, mentre come stunt coordinator Tiziano Carnevale, Antonio Di Santo e Angelo Allegretti sono gli horse training famosi a livello internazionale.

“Oro e Piombio è un western all’italiana- continua Zapato apprezzato interprete di cinema e fiction importanti come, fra i tanti, “La mossa del cavallo” per Raiuno e “L’Onore e il Rispetto 5” per Mediaset- che nell’accezione più bella del termine strizza l’occhio a Tarantino la cui sceneggiatura si basa su una storia vera di dolore e vendetta, di colpa e di espiazione con protagonista una pistolera che si scontrerà con i tanti cowboy che incontrerà nel suo cammino”.

Un periodo fortunato per il rocker Renny Zapato uno dei volti della Compagnia di Teatro Mobile di Catania, fondatore e leader della band rock “Distortion Reverb” e frontman insieme a Francois Turrisi dei “The Bluff”, che continuerà prossimamente a far parlare di sé





