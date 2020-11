1 minuto (tempo di lettura)

La cultura è un bene che non ha prezzo ed è inestimabile. Per questo, nonostante l’attuale situazione emergenziale e l’impossibilità di creare eventi in presenza, il circolo letterario Pennagramma e l’associazione culturale Paternesi hanno portato avanti l’iniziativa legata al “Memorial Mariano Ventimiglia”, che quest’anno vedrà la sua 15esima edizione.







Un ostacolo che ha messo in risalto la tenacia e la voglia di portare avanti l’iniziativa: tra i fondatori c’è senz’altro il presidente del circolo Pennagramma Mario Cunsolo, che ha deciso di allargare gli orizzonti artistici e territoriali della manifestazione. Infatti, la sede della mostra non sarà come sempre il Palazzo delle Arti di Paternò (CT), ma il web: un’occasione per «consentire la partecipazione a tutti gli artisti del territorio nazionale», ha spiegato una delle promotrici, Fabiana Muni.





Inoltre, alla categoria scultura, strettamente legata alla figura di Mariano Ventimiglia, si aggiungeranno quella delle incisioni, installatori, pittori, fotografi e ceramica. «Potrà partecipare chiunque, inviando le foto delle proprie realizzazioni in alta qualità agli indirizzi mail del circolo e dell’associazione entro il 6 dicembre 2020 – ha aggiunto la Muni – Avranno la possibilità di inviare fino a due elaborati per ogni tipologia fino a un massimo di due gruppi».

Ovviamente, non mancherà la sezione letteraria, che verrà giudicata dai membri di Pennagramma Mario Cunsolo, Giorgio Ciancitto, Simona Zagarella e dalla dottoressa Francesca Calì dell’associazione Mascalucia Doc. In quest’ultima categoria, tenendo conto dell’attuale periodo emergenziale, il tema scelto per gli elaborati è “emergenza e rinascita”, non superiore alle 12 pagine “Word”. Per le poesie, invece, non è stata data alcuna indicazione, fatta eccezione per il limite di una pagina.

Capitolo premi: tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione, mentre i migliori otterranno una pergamena e una miniatura della “Ragnatela” realizzata da Mariano Ventimiglia. Infine, trattandosi di web e social, non può certamente mancare il premio per chi otterrà più like.

Andrea Lo Giudice

