Oggi, le idee che danno vita a startup innovative sono innumerevoli. Ogni visione, o qualsivoglia cosa del genere, rappresenta, o può rappresentare, il giusto punto di partenza. Non a caso, tutti i giorni nascono incubatori e acceleratori di startup validi a dare una spinta e un supporto a chi cerca di sfondare in questo fantastico mondo; sebbene, piuttosto complesso e articolato. Verosimilmente, quindi, Tambù nasce da siffatta utopia, da quella voglia di dare vita a ciò che, secondo alcuni, è solo “immaturità cronica”; ovvero, trastullarsi con giochi da tavolo o videogames anche da grandi. Ma cos’è, nello specifico, Tambù?







Molti sognano di rivoluzionare il mondo con dispositivi o aggeggi che divengano indispensabili e di cui non se ne possa fare più a meno, e c’è chi, invece, vorrebbe realizzare un gioco da tavolo personalizzato, per poi commercializzarlo. E come riportato da startupitalia.eu, Tambù nasce proprio con quest’obiettivo. Attraverso dei modelli predefiniti è possibile scegliere le relative componenti, come carte, segnalibri, la plancia su cui muovere le pedine (o altro), e quanto serva a creare professionalmente un vero gioco da tavolo. Il tutto, realizzato con meno di 50 euro.





Tali costi irrisori sono concessi secondo un algoritmo che permette, alla piattaforma, di calcolare i guadagni secondo la messa in paragone con altri giochi dalle caratteristiche similari. Grazie alla stampa industriale, creare molteplici copie, risparmiando, in automatico, attraverso il potenziale di vendita del gioco in questione, evitando, di conseguenza, che esso rimanga invenduto. Questo, infatti, costringerebbe il suo autore a versare gli importi necessari a coprire le spese di magazzino.

Ma non finisce qui! Invero, Tambù offre una variegatissima gamma di servizi per realizzare e sponsorizzare il gioco in questione. In merito alle grafiche, grazie alla cooperazione con la Scuola Internazionale di Comics di Padova, quest’ultima mette a disposizione dell’utente diversi layout prima che il gioco vada in stampa; successivamente testarlo tramite un gruppo di professionisti del settore dei videogames; e, infine, anche sponsorizzarlo per mezzo del team di influencer il quale si occupa specificatamente di giochi e simili (divenendo, pertanto, i primi fruitori del gioco da cui ricevere, poi, un feedback sulla creazione).

Insomma, non manca proprio nulla all’interno di Tambù, e per chi avesse in mente di realizzare un gioco incredibile e divertente (sulla scia, per esempio, di Pokemon Go), Tambù è la scelta migliore. Oltretutto, pagando pochissimo: basta, infatti, solo un pizzico di fantasia e il gioco è fatto… in tutti i sensi.

Anastasia Gambera

