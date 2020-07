2 minuti (tempo di lettura)

Periodo di autoisolamento, locali con distanziamento, caldo estivo e contagi in diminuzione. Nell’attesa che tutto torni rapidamente alla normalità, cosa c’è di meglio se non passare del tempo tra le mura domestiche rilassandosi con i videogames? Si, i videogiochi che da ragazzi ci hanno fatto tanta compagnia, possono essere ancora oggi degli ottimi passatempo durante le serata in cui la noia ci sorprende. Divertente giocare con il tablet a SimCity, provare qualche puzzle game o una delle tante versioni di Angry Birds sul cellulare. I nuovi device portatili sono ottimi per questa tipologia di videogiochi e rendono più facile scegliere e piazzare le tue puntate su un sito di scommesse italiano o chattare con gli amici attraverso le molte App di messaggistica. Rispolveriamo la vecchia console e il PC, per essere pronti a far girare qualche gioco della nuova era.







Fan del gioco The Sims? Non farti scappare Stardew Valley

Un colorato simulatore di vita di campagna che riesce ad unire l’amore per l’agricoltura e la ricerca di nuove amicizie insieme all’azione e all’avventura. Hai ereditato dal nonno un vecchio pezzo di terra da coltivare, tu dovrai gestire la fattoria, seminare e raccogliere i frutti della terra. Nella valle sono molte le opportunità a disposizione. Interagisci con una folta comunità di giocatori per condividere le tue avventure, esplora il mondo circostante alla ricerca di risorse, entra nelle caverne per trovare nuovi materiali, ma fai attenzione ai mostri cattivi!

Ti sei divertito cercando il modo di uccidere i tuoi Sims? Prova Untitled Goose Game





Ammettilo, anche tu hai cercato di uccidere i tuoi Sims almeno una volta! Comprando una griglia a basso costo e facendola usare al Sim col più basso punteggio in cucina. Ok, abbiamo capito, ami questo genere di cose fastidiose e controcorrente. Se è così devi assolutamente provare Untitled Goose Game, un gioco in cui interpreti una fastidiosa Oca. Metti a soqquadro la vita della gente del villaggio in cui vivi; fai scherzi, ruba oggetti, nasconditi sotto i tavoli per non farti trovare. Devi creare il caos al grido di honk honk!

Se ami i videogiochi di avventura ma anche i rompicapo, prova Pikuniku

Pikuniku è un gioco molto divertente e fuori dagli schemi, in cui dovrai esplorare un mondo colorato ricco di avventure e rompicapi assurdi. Aiuta i personaggi fuori di testa di Pikuniku ad affrontare i vari livelli del gioco. Trova il ritmo giusto per sbrogliare le situazioni più intricate.

Se hai amato le classiche avventure grafiche, Return of the Obra Dinn farà la caso tuo

Sei un ispettore assicurativo inviato dall’ufficio londinese della Compagnia delle Indie Orientali, per investigare sulla sorte della nave mercantile Obra Dinn. Partita dal porto di Londra verso Oriente con oltre 200 tonnellate di merce, non avendo mai raggiunto l‘incontro al Capo di Buona Speranza venne data per dispersa. La mattina del 14 ottobre del 1807 è riapparsa l’Obra Dinn alla deriva nel porto di Falmouth. Il tuo compito è di risalire al perché della misteriosa scomparsa della nave e del suo equipaggio. Un’avventura grigia e fitta di mistero, ricca di esplorazione e di enigmi.

The First Tree ti porterà al centro dell’avventura e dell’esplorazione

Parti per un viaggio emozionante alla scoperta della sorgente della vita eterna. Sarai in compagnia di due personaggi, una volpe ed un ragazzo, ognuno con una propria storia da narrare e da vivere intensamente. Lungo il tuo percorso le strade dei due personaggi entreranno in stretto contatto. Da un lato ci sarà la volpe alla ricerca dei suoi cuccioli, dall’altro il ragazzo alla ricerca del padre. La storia dei personaggi è legata da un filo sottile che trova punti di unione all’interno di un’atmosfera profonda.

Restare “bloccati” in casa alla fine non è poi così male. Ritrovare un po’ di tempo da dedicare alle proprie passioni può certamente giovare alla nostra mente. Quindi non annoiarti, scegli come meglio investire il tuo tempo libero in attesa di riprendere in mano la tua routine quotidiana. Certi videogiochi potrebbero stupirti.

