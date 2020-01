2 minuti (tempo di lettura)

AAA CERCASI DONNA per il miliardario giapponese Yusaku Maezawa. Desidererebbe portarla con sé per la vita e per il viaggio di nozze… Destinazione? La Luna!







Un concorso TV, destinato a diventare un reality, che mira a trovare una donna al miliardario

«Se mi sposi ti porto sulla luna», e non è uno scherzo. Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, ha pensato bene di bandire un concorso TV, per cercare una signora che lo accompagni sulla Luna... dopo avergli detto di sì sull’altare. Una richiesta che potrebbe interessare solo chi è appassionata di “spazio”? Non credo proprio! Soprattutto per le più romantiche che sono cresciute con il mito di Jack e Rose che «dove la porto signorina?», «su una stella!».

Per qualcuna, il sogno si avvererà, anche se non sarà con Leonardo di Caprio…e nemmeno su una stella. Ad ogni modo. La lettera firmata da Yusaku Maezawa, e contentente questa bizzarra richiesta, è stata pubblicata sul sito web dedicato al programma Full Moon Lovers, ed andrà in onda su una rete televisiva online. Insomma, sembrerebbe si tratti proprio di un concorso destinato a diventare un reality, che mira a trovare una consorte al miliardario. Questo il modo in cui il Maezawa ha deciso di trovare la sua dolce metà.

Ma… se pensiamo che il leader dell‘e-commerce, si accontenti di una donna qualsiasi, ci sbagliamo di grosso. Infatti, i requisiti richiesti sono numerosi, ma non impossibili da trovare in una giovane fanciulla, in fin dei conti. Lei, dovrà essere ovviamente single e con più di 20 anni, con una personalità brillante e sempre positiva, interessata ad andare nello spazio e in grado di partecipare alla preparazione per il viaggio interplanetario, piena di voglia di godersi la vita al massimo e desiderosa della pace nel mondo. La competizione, sembra già accesa! Basta fare attenzione alle reazioni social ottenute dal tweet di Maezawa, che lancia la sfida con tanto di hashtag #MZ_looking_for_love. Morale della favola, le “candidature” potranno essere inviate online entro il 17 di Gennaio.





Oggi Maezawa possiede un patrimonio netto stimato da Forbes pari a 2 miliardi di dollari e ricopre il 22esimo posto nella classifica delle 50 persone più ricche in Giappone

Proposta a dir poco eccentrica, ma da un personaggio come Yusaku Maezawa non stupisce, affatto. Nato in una città a circa 30 km a est di Tokyo, appassionato di musica rock, dopo il liceo decide di approdare in California. Ahilui! L’esperienza non è proprio un successo. Così Maezawa, rientrato in Giappone, intorno agli anni ’90 promuove la vendita per corrispondenza. Da qui, il passo verso il successo è breve. Nel 1998 Yusaku Maezawa fonda Start Today che nel 2004 muta in Zozotown, il più grande rivenditore di abbigliamento online giapponese!

Quotata alla Borsa di Tokyo con un valore di mercato di 15 Miliardi di dollari, nel Settembre 2019 Zozotown è stata venduta al gruppo Softbank e Yusaku Maezawa ha lasciato il suo ruolo di CEO.

Certo, soprattutto in questi ultimi anni, Yusaku Maezawa non è caduto nella banalità

Nel 2017, come riportato da Forbes, la sua passione per l’arte del giapponese l’ha catapultato sui giornali di tutto il mondo. Avrebbe speso, infatti, 110,5 milioni di dollari per il dipinto “Untitled” di Jean-Michel Basquiat del 1982. L’acquisto ha infranto il record della più alta cifra spesa per un dipinto di Basquiat avvenuta sino ad allora.

Nel 2018, poi, Maezawa ha acquistato il primo viaggio di SpaceX intorno alla Luna programmato per il 2023. Ma il miliardario non si è limitato a prenotare il proprio posto in prima fila vista cosmo, porterà, dunque, con sé un gruppo di artisti dagli stili diversi i quali, ispirati dal viaggio, al ritorno sulla Terra creeranno (forse) le loro opere d’arte, concretizzando l’idea del progetto #DearMoon.

Però, questo non è tutto, infatti…Udite, udite! Prima a Capodanno 2019 e, non contento, nuovamente a Capodanno 2020, Yusaku Maezawa, ha lanciato ciò che lui stesso definisce un “esperimento sociale” regalando 1 milione di Yen (9 milioni di dollari) a 1.000 tra i suoi seguaci Twitter scelti tra quelli che hanno ritwittato il suo post del 1° gennaio. Obiettivi: comprendere, attraverso sondaggi regolari, quanto questi soldi possano realmente aumentare la felicità dei vincitori e stimolare il dibattito sul reddito di base anche in Giappone. Sembra proprio non voler vivere in sordina il simpatico Yusaku. Ha già vinto tanti primati, ma adesso, gli resta da impegnarsi per raggiungere il suo prossimo step: trovare un amore…Lunare!

Maria Giulia Vancheri

