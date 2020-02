1 minuto (tempo di lettura)

Ci siamo: oggi, inizia ufficialmente la 70 esima edizione del Festival di Sanremo. Come ogni anno, ci si aspetta sempre il meglio della musica inedita; eppure, nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche legate a uno dei cantanti che calcherà, per la prima volta, il palcoscenico della kermesse canora per eccellenza: Junior Cally. Quest’ultimo, infatti, avrebbe scritto, e interpretato, una canzone inneggiante alla violenza sulle donne, lasciando di stucco tutti coloro i quali si aspettano di sentire, e vedere, cantanti di una certa caratura morale (caratteristica “mancante” a Junior Cally secondo le innumerevoli provocazioni rivoltegli contro). Tuttavia, non mancheranno, come ogni anno, i colpi di scena e le sorprese che solo un palco come quello dell’Ariston ha da offrire.







Come riporta money.it, infatti, fra le prime indiscrezioni emerge che, a fare da accompagnatore ad Amadeus, il prescelto è proprio Tiziano Ferro; e fra gli ospiti d’onore, Emma Marrone. Nondimeno, persino la lista dei cantanti in gara è già stata resa nota alle cronache, portando i bookmakers a raccogliere le prime quotazioni di vittoria. Vediamo insieme big e nuove proposte che ascolteremo a Sanremo.





La lista

Elodie

Alberto Urso

Junior Cally

Rancore

Marco Masini

Elettra Lamborghini

Anastasio

Diodato

Bugo e Morgan

Enrico Nigiotti

Giordana Angi

Le Vibrazioni

Michele Zarrillo

Levante

Achille Lauro

Riki

Piero Pelù

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Pinguini Tattici Nucleari

Francesco Gabbani

Rita Pavone

Tosca

Paolo Jannacci

Per riservatezza, non riportiamo le stime che lascerebbero dedurre quale sia, o potrebbe essere, il probabile vincitore di Sanremo; ma una cosa è certa: gli uomini fanno registrare quote maggiori rispetto a quelle delle donne, le quali non vincono, ormai, dal lontano 2014, in cui a trionfare fu Arisa. Cosa dobbiamo aspettarci, pertanto, dal Sanremo nazionale? Gli imprevisti, supereranno di gran lunga le aspettative? L’appuntamento è stasera su Rai1.

Anastasia Gambera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.