Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda è morto a 70 anni a causa del Covid-19. Era ricoverato all’ospedale di Oviedo da fine febbraio.







Lo conosciamo grazie alla sua fama da attivista instancabile ed eccellente narratore. Grazie al film d’animazione diretto da Enzo D’Alò nel 1997 omonimo del suo romanzo “Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare” diventò uno scrittore non solo per un il pubblico adulto, ma per tutte le età.

«Delle mie favole sono sempre protagonisti animali e questo, come accadeva in quelle antiche, ti permette di vedere da lontano il comportamento umano per comprenderlo meglio».

«Sono uno scrittore – diceva Sepúlveda – perché non so fare altro che raccontare storie. Ma sono anche un essere sociale, un individuo che rispetta se stesso e intende occupare un piccolo posto nel labirinto della storia. Da questo punto di vista, sono il cronista di tutti coloro che giorno dopo giorno vengono ignorati, privati della storia ufficiale, che è sempre quella dei vincitori».





Era davvero quindi “solo uno scrittore”?

Il suo impegno politico contro le dittature militari in Sud America, il suo impegno ad aiutare i popoli indigeni e la sua lotta contro il razzismo in Europa l’hanno reso non solo uno scrittore. È stato capace di dar voce a chi non ha voce. È riuscito a metterci di fronte alle grandezze e alla miseria del Novecento.

Era atteso in Italia al festival dei piccoli e medi editori “Più libri più liberi” per parlare del coraggio. Tutto ciò sarebbe dovuto succedere a marzo, ovviamente disdetto a causa della pandemia.

Solo in Italia vendette otto milioni di copie. Con la sua casa editrice Guanda aveva dato vita alla collana di narrativa “La frontiera scomparsa” per gli scrittori spagnoli e latino americani.

Il suo ultimo romanzo pubblicato in Italia è “La fine di una storia”. Nonostante il titolo interpretativo, l’importante è ciò che scrisse in “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico”:

“Per tutto il tempo – lungo o breve, non importa, perché la vita si misura dall’intensità con cui si vive.”

