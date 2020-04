Meno di un minuto (tempo di lettura)

BARI – «Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano», scrive Antoine de Saint-Exupery ne Il Piccolo Principe. In questo momento di grande difficoltà per il Paese afflitto dal Corinavirus, però, è importante ricordarsene e dare valore al tempo dei bambini in casa.







A Bari l’assessore comunale Francesca Bottalico, addetta al Welfare, ricordandosi di quando era bambina, ha realizzato un progetto importante proprio per loro: i bambini. In collaborazione con la rete di #barisocialbook distribuiranno dei libri per i piccoli a tutte le famiglie in difficoltà. Le buste della spesa sociale consegnate nelle case, dunque, conterranno pasta, riso, tonno, farina e dei nuovissimi libri per i più piccini. Con l’intenzione di restare accanto alle bambine e ai bambini della città sarà «un’occasione per grandi e piccoli per leggere insieme, perché c’è bisogno anche di storie e immaginazione per costruire speranza di futuro», come ha scritto la stessa Bottalico nella sua pagina Facebook.





Così, il primo libro della spesa sociale di Bari non poteva che essere proprio Il Piccolo Principe, per insegnare a grandi e piccini a restare a casa, così come se fossimo il Piccolo Principe sul suo pianeta, con solo una rosa e una volpe.

Chiara Forcisi

