Costretti a stare chiusi in casa per questa quarantena forzata ma doverosa, dovremmo riflettere sull’importanza di stare dentro quattro mura. Lo stare dentro quattro mura ha caratterizzato la nostra cultura.







La nostra cultura comprende opere, invenzioni e capolavori che sono stati tutti creati dentro case e sgabuzzini da grandi artisti che hanno dato vita al loro meglio.

Ecco una lista di persone, definite “grandi” per ciò che fecero nelle lunghe ore di studio, ricerca e isolamento.

La Divina Commedia fu composta dal sommo poeta Dante Alighieri durante l’allontanamento dalla sua amata Firenze. La solitudine e l’impossibilità di andarci lo fecero concentrare sull’arte dell’introspezione, sulla realtà contemporanea che lo circondava. Una realtà dominata dal vizio, dall’ingiustizia, dalla corruzione e l’ineguaglianza. La Divina Commedia fu iniziata nel 1306 e finita nel 1321, stesso anno della morte dell’autore. Dunque, la nostra più grande opera venne scritta in totale isolamento ed esilio.

Leonardo Da Vinci creò l’opera per eccellenza. Tutti noi oggi la conosciamo con il nome di Gioconda o Monna Lisa. Dipinse in interrottamente per quattro anni questa donna così misteriosa che tutt’oggi lascia spazio a ogni tipo di leggenda. La creò nel periodo in cui fu ospitato dai Frati Serviti agli inizi del 1500. Era così ossessionato da quest’opera così enigmatica che lasciò indietro molti lavori. Riuscì a creare un mito e la perfezione.





Gli anni in cui Galileo Galilei rimase chiuso nel suo studio con uno sguardo sul cielo furono gli stessi anni che cambiarono la nostra cultura scientifica. Il grande fisico, matematico e filosofo, nel 1609 inventò il cannocchiale. Scoprì la verità su quel cielo che per secoli venne definito “immutabile”, ma che immutabile non era e non è per niente.

La storia di Antonio Meucci è caratterizzata dall’amore per la moglie che lo portò a stare chiuso, per mesi, nel suo sgabuzzino per creare un apparecchio in grado di comunicare a distanza: il telefono. Adesso, questa invenzione sta aiutando noi a stare in contatto con le persone che amiamo.

Tutto questo ci fa capire come lo stare chiusi in casa possa far uscire il meglio di noi, il meglio di ciò che sappiamo creare.

Quindi, lo stare chiusi in casa è davvero così negativo?

Per rispondere a questa domanda il presentatore per eccellenza che si occupa di divulgazione scientifica Alberto Angela, in un video pubblicato su Twitter, disse “Per momenti eccezionali ci vogliono comportamenti eccezionali”. Bene, il nostro comportamento probabilmente non ci farà entrare nella lista dei “Grandi” descritta sopra, ma magari, insieme riusciremo a fare qualcosa di straordinario.

Nicole Rastelli

