La Malatestiana è la prima biblioteca civica costruita in Europa, collocata a Cesena, che rappresenta l’antica bellezza del Rinascimento italiano a livello mondiale.







È orgoglio nazionale la Biblioteca Malatestiana di Cesena, rappresentante una memoria storica per tutto il mondo. Infatti, nel 2005, la Malatestiana venne inserita dall’UNESCO nel programma Memoria del mondo – nato per favorire la conservazione del patrimonio artistico dell’umanità – perché contenente lavori di filosofia, teologia, letteratura classica e scienza, divenendo un raro esempio di biblioteca umanistica del Rinascimento italiano.

La particolarità della biblioteca sta nella conservazione integra degli arredi e dei numerosi codici presenti all’interno. La costruzione avvenne intorno alla metà del Quattrocento, nel terreno appartenente al convento dei francescani.





Grazie all’intervento di Malatesta Novello ̶ personalità di spicco nella storia locale – la biblioteca iniziò a prender vita, insieme ad altre opere, con la collaborazione determinante di importanti artisti quattrocenteschi, come lo scultore Agostino di Duccio e l’architetto Leon Battista Alberti. I lavori di costruzione della Malatestiana di Cesena vennero eseguiti dall’architetto Matteo Nuti – che firmerà l’opera – sul modello della biblioteca fiorentina di San Marco, già innalzata da Michelozzo Michelozzi.

La biblioteca, all’interno, presenta la pianta a tre navate: a botte quella centrale e a crociera quelle laterali. La luce si distribuisce in maniera omogenea, grazie alle finestrelle, sui vari banchi presenti nella sala. Anche le porte sembrano rispecchiare il gusto del mecenate di Cesena, per la presenza di intagli gotici richiamanti la scacchiera malatestiana e per i molti riferimenti all’araldica dei Malatesta.

Malatesta Novello firmatario di questa opera ̶ fu un grande modello di elevatezza umanistica e cultore del patrimonio storico, a testimoniarlo sono infatti gli epigrafi presenti sul pavimento, che confermano la generosità del mecenate: «Malatesta Novello figlio di Pandolfo nipote di Malatesta donò». La biblioteca, sconosciuta a molti, rappresenta ancora oggi un’antica bellezza del Rinascimento italiano, che deve essere custodita e protetta nel tempo.

Federica Masi

