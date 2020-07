1 minuto (tempo di lettura)

L’ultima opera di Bansky invade le strade e le metropolitane di Londra. Il video dei topi con la mascherina è stato pubblicato oggi sul profilo instagram del misterioso artista.







Bansky, da quando è iniziato il problema Covid-19, è stato sempre presente con le sue opere, sensibilizzando il tema della pandemia. Infatti dopo aver postato l’opera con il bambino che tiene in mano un’infermiera come super-eroina, l’artista si è dimostrato sensibile nei confronti dei medici e le persone che hanno lavorato in ospedale. Si è dimostrato sensibile al virus che per mesi ci ha fatto vivere tra le quattro mura di casa. Ora, che di casa ci siamo usciti, ha voluto anche sensibilizzare il tema della mascherina. Essa infatti è stata fondamentale per un ritorno progressivo alla “normalità”.

Sotto il video che inquadra i vari topini “apparsi” per la metro di Londra, troviamo la scritta:“If you don’t mask – you don’t get”.

Il video inizia con Bansky stesso, sempre misterioso e coperto, travestito da addetto alla sanificazione, entrare nei vagoni della metro per mettere a punto la sua ultima opera.





Questa è una chiara provocazione da parte dell’artista nei confronti delle persone che non portano la mascherina. I soggetti dell’opera infatti, i topini di Bansky, saltano, starnutiscono, usano la mascherina in tutti i modi possibili tranne che sul viso. Il soggetto di questa rappresentazione sono le persone che non seguono le regole anti-Covid. L’artista ha forse voluto paragonare le persone che non rispettano le regole a dei roditori?

Il video si conclude in modo eccelso con la famosa canzone dei Chumbawamba: Tubthumping, riadattata perfettamente a questo momento storico: “I get lockdown, but I I get up again“, ovvero “Sono stato in lockdown, ma mi alzo di nuovo“.

Ancora una volta l’arte e gli artisti fanno il loro compito: rappresentare la realtà. In questo specifico caso, sottolineare la mancanza di rispetto che determinate persone hanno avuto nonostante una pandemia globale. Magari, quelle stesse persone, vedendosi rappresentate come topi menefreghisti che giocano capiranno quanto sia importante il rispetto verso gli altri, soprattutto in situazioni come questo 2020.

