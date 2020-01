2 minuti (tempo di lettura)

Capodanno è il momento perfetto per dedicarsi alle passeggiate fuori porta, nonché alla visita delle più belle mostre d’arte presenti sul territorio italiano. Ecco, quindi, gli appuntamenti artistici, da nord a sud, che si svolgeranno nelle maggiori città italiane







Con l’arrivo delle festività natalizie, si ha più tempo libero per dedicarsi alla famiglia, alle cene con gli amici, alla ricerca del regalo perfetto e delle decorazioni più luminose. Ciò nonostante, perché non far visita, possibilmente, anche a delle mostre d’arte? Di seguito, le nostre proposte, da nord a sud.

Per chi soggiorna in Piemonte, ricordiamo la mostra dedicata all’Art Noveau e la monografica di David LaChapelle, entrambe allestite nella Reggia di Venaria Reale a Torino. Sempre in territorio torinese, a Palazzo Madama, consigliamo la visita della suggestiva all’esposizione AndreaMantegna. Rivivere l’antico costruire il moderno, che permette di ripercorrere il percorso artistico del pittore rinascimentale.

A Milano, le mostre in corso sembrano accontentare i più svariati gusti artistici: a Palazzo Reale, si possono ammirare le mostre evento su De Chirico, Letizia Battaglia, e alle Gallerie d’Italia, Canova e Thorvaldsen. Al Museo del Novecento, sono visitabili le mostre dedicate a De Pisis e alla caricaturista Adriana Bisi Fabbri, aperte fino al mese di marzo.

Per gli amanti dell’arte contemporanea, segnaliamo Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori presso la Fondazione Prada; e ancora – per i più affezionati al gusto rinascimentale -, l’evento espositivo Raffaello 2020 alla Permanente, che vi permetterà di essere accompagnati – attraverso dipinti, progetti e storie personali – nella vita dell’artista.

Se vi capitasse, invece, di visitare la bellissima Venezia, non perdete la mostra alla Fondazione Peggy Guggenheim dedicata a Peggy, l’Ultima Dogaressa.





A Bologna, potrete fare un viaggio nella civiltà etrusca con l’esposizione Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, presso il Museo Civico Archeologico, in cui saranno presentati numerosi oggetti provenienti da musei italiani e internazionali. A Ferrara, invece, presso Palazzo Diamanti, è possibile visitare la mostra dedicata a Giuseppe De Nittis, innovatore della pittura di fine Ottocento.

In Toscana, ci si potrà concedere – durante la visita al centro storico di Firenze – una sosta a Palazzo Strozzi per apprezzare la mostra dedicata a Natalia Goncharova: Una donna e le avanguardie, tra Gauguin, Matisse e Picasso. Mentre a Casa Buonarroti, fino al 28 febbraio, consigliamo la visita di Michelangelo e i Medici attraverso le carte dell’Archivio Buonarroti. A Pisa, per gli appassionati del futurismo, segnaliamo, presso la Fondazione Palazzo BLU, il progetto Futurismo, che raccoglie 100 imperdibili opere del movimento artistico.

Urbino, dal canto suo, propone, presso la Galleria Nazionale delle Marche, Raffaello e gli amici di Urbino, in cui è possibile indagare e studiare le relazioni dell’artista con un gruppo attivo proprio nella sua città natale.

Infine – per chi trascorrerà le ferie natalizie nella capitale -, proponiamo di ammirare, al Museo Nazionale Romano, la prima monografia dello scultore Medardo Rosso. Alle scuderie del Quirinale è presente la mostra Pompei e Santorini: l’eternità in un giorno. A Palazzo Barberini, invece, Michelangelo a colori. Marcello Venusti, Lelio Orsi, Marco Pino, Jacopino del Conte. A Villa Farnesina, Leonardo da Vinci, con l’evento espositivo Leonardo a Roma. Influenze ed eredità.

Scendendo più a sud, ricordate di mettere in lista l’esposizione fotografica Fuga dal museo presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, realizzata da Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla; e a Matera, presso la Fondazione Sassi, Il Pane e i Sassi – L’antico tema del pane, in una selezione di opere della Galleria degli Uffizi.

Federica Masi

