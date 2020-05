Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione a un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, hanno arrestato il 67enne catanese Salvatore Cantone.







L’uomo, che era ricercato sin dal giugno 2016, è stato scovato dai militari in un’abitazione di via Vadalà e, quindi, dovrà scontare la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione in conseguenza del provvedimento emesso per pene concorrenti.





In particolare, il Cantone, che si era reso responsabile di reati tributari commessi nella provincia di Bologna nel periodo intercorrente tra il 2008 e il 2010, è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.

