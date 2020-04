Meno di un minuto (tempo di lettura)

In occasione delle festività pasquali, in osservanza alle “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, agenti del Commissariato Centrale di Catania hanno intensificato i servizi di controllo del territorio di competenza finalizzati anche al puntuale e scrupoloso rispetto delle misure di contenimento di cui ai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare è stata intensificata l’attività di controllo e verifica durante la settimana antecedente le festività Pasquali con i seguenti risultati:











Persone controllate: 131

Veicoli controllati: 79

Esercizi Commerciali controllati: 116

Illeciti amm.vi contestati C.d.S.: 5

Veicoli sottoposti a sequestro amm.vo Cds: 2

Illeciti amm.vi contestati ex art 4 D.L. nr 19/2020: 4

In particolare, quattro soggetti sono stati sanzionati per essersi spostati dal proprio domicilio senza giustificato motivo avendo posto in essere le seguenti “improbabili versioni” giustificatrici: il primo per essersi recato presso un bancomat distante diversi chilometri dal proprio domicilio; il secondo, proveniente dal comune di Gravina di Catania, intenzionato ad acquistare pesce fresco dentro il Porto di Catania; il terzo e il quarto hanno dichiarato, candidamente, di essere usciti da casa, a bordo del proprio mezzo, per fare una passeggiata poiché ormai da settimane costretti a dovere essere “ristretti” a casa propria.

