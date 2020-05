Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – Dopo un lungo ping-pong tra apertura o chiusura sembrerebbe esserci una svolta sul caso riguardante la metropolitana di Catania.







Le saracinesche delle fermate potrebbero essere rialzate a partire dal prossimo 11 maggio, almeno secondo quanto chiesto dal primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese. Il sindaco, infatti, ha chiesto a uno dei responsabili, l’ingegnere Salvatore Fiore, di far ripartire subito il servizio. La metropolitana, infatti, rappresenta un’importante infrastruttura per la città e potrebbe portare numerosi vantaggi.

Non solo in termini di traffico, che a causa delle misure restrittive sembra ancora un problema lontano, quanto in termini di sicurezza e affollamento.





La necessità di mantenere le distanze di sicurezza, infatti, potrebbe comportare una presenza eccessiva di persone alle fermate degli autobus. «L’affiancamento del servizio metro a quello dell’Azienda Metropolitana Trasporti potrebbe avere risvolti positivi in tal senso, dando all’utenza un’opzione in più per la mobilità», ha commentato il segretario regionale Fast Confsal, Giovanni Lo Schiavo.

Il sindacato, infatti, nelle ultime settimane ha più volte chiesto a gran voce la riapertura del servizio.

