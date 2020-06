1 minuto (tempo di lettura)

Due ragazzi sono stati ripresi durante un rapporto molto intimo sul litorale di Messina nord. Il video mostra i due amanti lasciarsi andare vicino alla zona urbana, nelle scorse ore.







Un semplice gesto trasgressivo

Durante una passeggiata sul litorale di Messina, qualcuno ha trovato due fidanzati lasciarsi andare. Forse travolti dalla passione, forse per noia o per provare un certo brivido i due non hanno saputo resistere alla tentazione. Il video mostra due semplici giovani fidanzati allungati tra una barca e un muretto alto poco più di mezzo metro: non il migliore dei nascondigli.

Viene quindi spontaneo chiedersi se sia giusto comportarsi così, in un luogo dove può passeggiare chiunque, anche il più innocente dei bambini. In questo caso gli è andata bene che sia passato solo un uomo anziano in compagnia del suo cane, costretto a voltarsi dall’altra parte. Un’azione di due persone forse poco discrete o forse molto esibizioniste, che rischiano di diventare virali per una bravata che si poteva costruire in maniera differente.





Il migliore dei consigli

Il romanticismo vuole anche queste intese dove due ragazzi provino nuove esperienze, ma senza andare a intrecciare le proprie libertà con quelle di altri. Questo comportamento sarà infatti giudicato male da altri cittadini, come chi penserà che le spiagge non debbano essere usate per questo genere di attività. Le stesse persone che magari si sono dimenticate della forte crisi ambientale e dell’inquinamento da plastica, che ora rende inagibili qualsiasi tipo di spiaggia. Tempo fa fu un altro un famoso coito all’aperto che fece scalpore nel mondo, ma quello viene oggi ricordato come un invito ad inquinare di meno. Questo, invece, come sarà interpretato dal cittadino siciliano?

Quello dei due ragazzi si può riassumere come un gesto di trasgressione, e niente di più. I due volevano provare a cambiare ambiente, magari provare un brivido in più oppure nessuno dei due aveva in mente un posto migliore. Quindi, il consiglio che chiunque vorrebbe dare a questi ragazzi, è niente meno che un semplice invito a fare più attenzione.

Davide Zaino Pasqualone

