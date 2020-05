Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – Nella notte dello scorso 3 maggio, personale dipendente dell’U.P.G.S.P. ha effettuato un controllo al “LOUNGE BAR 911” in via Sant’Orsola 40.







Nell’occorso, detta attività commerciale risultava aperta e all’interno venivano trovati diversi avventori intenti a consumare bevande alcooliche. Alla luce del DPCM del 25 marzo 2020, articolo 1 comma 2°, che sospende le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, e tenuto conto che il titolare non aveva ottemperato al DPCM in parola, lo stesso veniva sanzionato per non aver osservato quanto previsto nel Decreto e, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, veniva sospesa in via cautelare l’attività per 5 giorni, anche in applicazione dell’ordinanza nr. 17 del 18 aprile 2020 del presidente della Regione Siciliana.





In data 4 maggio, il questore di Catania, Mario Della Cioppa, disponeva, anche per i pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica che la condotta del titolare e dei suoi avventori hanno determinato, la sospensione dell’attività commerciale in argomento, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., per 7 giorni a decorrere dall’8 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.