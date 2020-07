Meno di un minuto (tempo di lettura)

SAN GREGORIO – Incidente questa mattina intorno alle ore 8,30 sulla via Catania di San Gregorio di Catania. protagonista un camion, che si è ribaltato adagiandosi sul fianco, causando parecchio trambusto sulla trafficata strada del paese etneo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi al conducente e si sono adoperati per estrarlo dal mezzo.











Sul luogo anche un ambulanza per ulteriori accertamenti sulle condizioni della persona a bordo, di cui non si conosce ancora lo stato di salute. La speranza, ovviamente, è che il brutto incidente sia stato senza conseguenze per il conducente. Aggiornamenti in queste ore.

Il sinistro è avvenuto poco prima dell’imbocco per l’autostrada A18 e, date le dimensioni del camion, ha creato molti disagi agli automobilisti. Lunghe code si sono formate a causa della deviazione che ha costretto i mezzi a invadere la corsia opposta.

