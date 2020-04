1 minuto (tempo di lettura)

CATANIA – Una Citroen C3 azzurra si rende protagonista di un rocambolesco schianto in Via Ustica, contro la recinzione in metallo di un condominio. Successivamente si riversano in strada decine di curiosi. Chi ride, chi inveisce, chi gira il video con il telefono per l’incredibile incidente. Sembra uno scenario di “ordinaria” follia nel catanese, peccato che al di là dell’accaduto in sè (incontestabilmente poco comune) fa pensare e non poco vedere tutta quella gente riversarsi in strada per pura curiosità, senza rispettare le norme di sicurezza (il metro di distanza) o indossare mascherine e guanti.







A quanto pare e stando alle versioni dei lettori che hanno segnalato i famosi video che stanno girando di gruppo in gruppo su Whatsapp, l’auto avrebbe tentato un’inversione a “U” finendo, come già detto, sul muretto di condominio e rimanendo dunque in bilico. Non è chiara ancora la dinamica di quanto si accaduto. All’interno di questi video, oltre la noncuranza dei presenti non manca l’ingiustificabile ilarità nei confronti della conducente dell’auto, per un episodio che poteva avere ben altro epilogo (a quanto sappiamo nessun ferito). La donna, infatti ha inveito ripetutamente contro alcuni dei presenti «Pezzo di …!».





Fa specie, in un periodo in cui le storie strappalacrime dagli ospedali di tutta Italia si susseguono di ora in ora, che così tanta gente si riversi in strada totalmente noncurante della situazione d’emergenza in cui versa il nostro Paese. Una situazione che prevede di evitare gli assembramenti, una situazione che però sembra non toccare alcuni cittadini catanesi come quelli del video, presenti sul luogo dell’incidente per semplice curiosità. Fa ancora più scalpore che certe scene da avvengano davanti all’occhio della Polizia Municipale. E allora, non avendo avuto particolari informazioni in merito, è lecito chiedersi se, oltre alla conducente del mezzo (fortunatamente in buono stato fisico, e di questo non si può che esserne felici), non vi siano state delle ripercussioni anche per chi ha creato l’ingiustificato assembramento.

A Catania si sa, tutto può accadere. Anche in un periodo come questo.

Francesco Mascali

