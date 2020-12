Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – La squadra del Distaccamento Nord del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta poco dopo le ore 5,30 di questa mattina in via Don Giovanni Minzoni, 56 a Catania per uno scoppio verificatosi durante una manovra di un compattatore dell’azienda per la raccolta rifiuti del Comune di Catania.

Lo scoppio si è verificato durante la manovra di svuotamento di alcuni cassonetti di rifiuti e ha investito e sbalzato l’autista del mezzo, trasportato in ospedale per accertamenti, e un passante che si trovava nelle vicinanze del mezzo pesante.

Il compattatore è rimasto danneggiato ed è stato sequestrato per i necessari accertamenti.

Insieme a personale della scientifica della Polizia di Stato si è provveduto, sul posto, a un primo svuotamento del compattatore alla ricerca di qualcosa che possa aver causato lo scoppio. Ulteriori accertamenti sono in corso.

