Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – «Che la riapertura della Metropolitana sarebbe stato un evento tanto atteso e auspicato non vi erano dubbi, considerata l’importanza e il ruolo strategico che la stessa ricopre per la mobilità catanese. Ma del fatto che durante due mesi di chiusura della stessa, non ne avesse mai parlato nessuno, istituzioni e politicanti compresi, rimane un dato di fatto, inconfutabile».







Esordisce così Giovanni Lo Schiavo, segretario regionale di Fast Confsal, prima di pensare al futuro: «Quello che conta adesso, dopo l’avvenuta riapertura, è l’attenta e oculata gestione dei flussi viaggiatori che aumenteranno sempre più. Bisognerà rispettare le disposizioni governative affinché venga tutelata e salvaguardata la salute pubblica e quella dei lavoratori dipendenti di Circumetnea».





«Come sindacato – prosegue Lo Schiavo – dopo aver sostenuto con forza e determinazione la riapertura della Metropolitana, auspichiamo e faremo tutto quello che rientra nelle nostre possibilità in modo tale che anche la Ferrovia extraurbana (Catania-Riposto) possa riaprire il prima possibile agli utenti ricadenti nel comprensorio Pedemontano».

«Ancora una volta – conclude – diamo atto al gestore, Angelo Mautone, per l’attenzione che pone nei riguardi di Circumetnea, azienda leader nel trasporto pubblico locale a Catania e provincia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.