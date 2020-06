1 minuto (tempo di lettura)

CATANIA – Gli interessi e la guerra tra fazioni: questo quanto ricostruito dai carabinieri di Catania in un’operazione antimafia. A seguito delle indagini, i militari hanno arrestato sei persone appartenenti alla famiglia Santapaola-Ercolano.







Tutti si sono resi protagonisti di omicidio nel 2004, quando erano vivi i contrasti tra le due fazioni di Cosa Nostra. Si tratta di:





Luigi Ferrini, nato a Catania, 46 anni;



nato a Catania, 46 anni; Angelo Pappalardo, nato a Catania, 42 anni;



nato a Catania, 42 anni; Pietro Privitera, nato a Catania, 42 anni;



nato a Catania, 42 anni; Marco Strano, nato a Catania, 38 anni;



nato a Catania, 38 anni; Arnaldo Santoro, nato a Catania, 43 anni, detenuto per altra causa;



nato a Catania, 43 anni, detenuto per altra causa; Maurizio Zuccaro, nato a Catania, 59 anni, detenuto per altra causa;



Nell’omicidio di Salvatore Di Pasquale sono stati protagonisti Strano, Privitera, Pappalardo e Ferrini. Il primo e il secondo col compito di avvistare la vittima e segnalarne la presenza, il terzo quale componente del gruppo di fuoco con compito di condurre l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i killer e l’ultimo quale ulteriore partecipe del commando, col compito di supporto ai killer in caso di necessità.

In quello di Michele Costanzo, spicca la figura di Maurizio Zuccaro. In questo caso, era forte la presenza di Alfio Mirabile nell’azienda M.D.L., finita nel mirino degli Ercolano, che volevano entrarne in possesso.

Importante nello svolgimento delle indagini, non solo la collaborazione di Paolo Mirabile, Giuseppe Mirabile, Fabrizio Nizza, Giuseppe Scollo e Davide Seminara, ascoltati nei precedenti procedimenti, ma anche quella di Dario Caruana e Francesco Squillaci.

A queste, si aggiungono anche importanti ritrovamenti di polvere da sparo e di caschi usati durante gli omicidi.

