Allarme per i sempre più frequenti furti di rame nei tombini delle strade di Catania trafficate e non, la segnalazione del comitato Romolo Murri: «Gli automobilisti rischiano di farsi molto male»

Strade deserte e negozi chiusi. Il “coprifuoco” a Catania scatta per la gente onesta ma non per i ladri che, com’è già successo lo scorso marzo, stanno facendo letteralmente razzia del rame sparso nei tombini di tutta la città. Materiale ferroso che si volatilizza. Le aree interessate potrebbero inserirsi in un lungo elenco: il vandalismo non si consuma più soltanto nelle strade secondarie ma anche in quelle più trafficate come il viale Mario Rapisardi o il Corso Indipendenza. Il risultato? New jersey posizionati sopra le buche nel tentativo di segnalare il pericolo ai pedoni e agli automobilisti. Molte volte funziona, altre, invece, no.











Il comitato Romolo Murri, dunque, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede interventi immediati al Comune affinchè si possa eliminare, o quantomeno limitare, il disagio. Rimedi che non hanno valore agli occhi dei ladri ma costituiscono una soluzione utile per impedire che chiunque possa farsi molto male con l’auto o lo scooter. Nel lungo periodo, si auspica in un’operazione più massiccia di installazione di telecamere nelle zone maggiormente a rischio.

