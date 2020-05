Meno di un minuto (tempo di lettura)

Questa a Palazzo dell’Arpa è la nostra ultima tappa a Sambuca di Sicilia dove abbiamo scoperto alcune delle sue meraviglie, anche se ancora molte altre sono ancora da scoprire. Proprio per questo vi rinnoviamo l’invito a trascorrere una giornata in questo splendido Borgo, quando si potrà viaggiare in condizioni di normalità.







Oggi ci troviamo in cima alla piazza principale, davanti a Palazzo dell’Arpa.

Costruito in pietra locale, si presenta diviso in due livelli: al primo si aprono due archi a tutto sesto, mentre al secondo si trova un’elegante balconata.

Di fattura 600esca, fu costruito sull’impianto della porta da cui si accedeva alla città-fortezza di Zabut, dalla famiglia Oddo e ceduto in secondo tempo ai Giurati del tempo affinché divenisse sede del Municipio.





Internamente fu restaurato verso la fine degli anni ’60. La facciata è caratterizzata da un doppio arco trionfale sormontato da tre eleganti balconi. Tra i due archi sorge un sontuoso portale a sostegno di uno spaccato quadrangolare chiuso da una cornice sbalzata.

Nel 1938 in questa cornice fu collocata una lapide che esaltava la politica del Duce, oggi al suo posto si trova un orologio.

Nelle sale interne sono custodite opere d’arte moderna di artisti locali.

Il nostro viaggio a Sambuca di Sicilia – Borgo dei Borghi 2016 – termina qui, voi invece continuate a seguirci. La prossima tappa ci vedrà alla scoperta di Caltabellotta, “Città della Pace”.

Fonte foto: Wikipedia

Letizia Bilella

