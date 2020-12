1 minuto (tempo di lettura)

Natale nel mondo si conclude con il racconto delle tradizioni natalizie in Oriente.

Sì, anche gli orientali festeggiano il Natale, sebbene la presenza della religione cattolica sia in netta minoranza rispetto alle altre.

Le Filippine sono l’unico Paese in Asia che è prevalentemente cristiano, per questo il Natale è una festività molto sentita.

Il 24 dicembre viene messa in scena la Panunuluyan: una coppia, vestita come Giuseppe e Maria, bussa alle porte delle case in cerca di alloggio e lo troverà solo una volta arrivata alla chiesa, poco prima che inizi la tradizionale messa natalizia chiamata la Misa de Aguinaldo.

Le zone vicine alle strade principali e alle chiese sono piene di stand che servono cibo da strada, come i Biningka una torta di riso glutinosa tipica del Natale.

Il Natale in Giappone è visto più come un’occasione per un appuntamento romantico. Le coppie passano il giorno della Vigilia insieme, facendo shopping o ammirando le luminarie, per poi finire la serata con una cena al ristorante.

Non può mancare la tradizione Christamns Cake, chiamata Kurisumasu keki dai Giapponesi, per lore la torta di compleanno di Gesù e perciò classicamente decorata con panna montata e fragole.

In Giappone, così come in Cina, il giorno di Natale non è festivo.

E’ la festa del “Dōngzhì” l’originale festività cinese legata al periodo natalizio e al solstizio invernale (tra il 21 e il 23 dicembre).

La tradizione più diffusa è quella del sud della Cina, che prevede la preparazione dei Tangyua, polpette di riso glutinoso.

Nel Nord della Cina sono invece i Jiaozi (ravioli cinesi) ad essere simbolo di “riunione”.

Dall’indipendenza dal Regno Unito, la Repubblica dell’India riconosce e tutela la diversità religiosa, per cui il giorno di Natale è considerato a tutti gli effetti festa nazionale, come le altre importanti celebrazioni religiose.

La Messa di mezzanotte, alla Vigilia, dura dalle due alle tre ore.

E uno dei piatti più diffusi della cucina indiana che solitamente viene servito come portata principale durante il resto dell’anno, a Natale assume la funzione di primo piatto, si tratta del byriani.

Maligayang Pasko!

メリー・クリスマス

Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun !

Christhu Jayanthi Nalvaalthukal !

BUON NATALE!

Selene Coccato

