Natale nel mondo: come festeggiano il natale in Inghilterra?

Buon Natale è: Merry Christmas !!

Il termine “Christmas” viene spesso abbreviato in Xmas, dove X è l’iniziale del termine greco Χριστός (“Cristo”). Ma la tradizionale formula, alle Hawaii (Stati Uniti), è stata storpiata con Mele Kalikimaka!

La celebrazione natalizia in Inghilterra comincia l’1 dicembre con i calendari dell’avvento, si inizia anche a decorare l’albero e la tradizione vuole che vi sia un albero per ogni casa, ma la superstizione richiede che la pianta non resti nell’abitazione per più di 12 giorni.

I festeggiamenti del Natale in Scozia, sono rimasti fuorilegge per oltre 400 anni, il giorno di Natale divenne un giorno festivo solo nel 1958.

Come avviene in Italia, anche nella cattolicissima Irlanda si celebra la Messa di mezzanotte tra il 24 e il 25 Dicembre.

La tradizione natalizia negli Stati Uniti vuole che sia la festa del Ringraziamento, a dare il via al natale!

Se la viglia di Natale del Canada francese è ricca di storie di lupi mannari, una tradizione natalizia soprattutto nella Nuova Scozia è il belsnickeling, ovvero andare di casa in casa con costumi buffi raffiguranti Babbo Natale.

Molti scozzesi piantavano davanti alla loro casa uno dei quattro alberi sacri (Rowan, nocciolo, betulla bianca o frassino) oppure ne portavano un rametto appuntato al petto, per tenere lontani gli spiriti maligni.

Il 26 dicembre è una festa riconosciuta a livello nazionale nel Regno Unito, e viene chiamato: Boxing Day, perchè in passato era il giorno tradizionalmente dedicato alla consegna dei regali che i “padroni” o i datori di lavoro elargivano a servi e sottoposti.

Il giorno dell’Epifania è per tradizione conosciuto come il “Natale delle donne”.

Le donne di casa si prendono un giorno di riposo.

In Inghilterra la celebrazione vera è propria del Natale è il 25 dicembre, si aprono i doni, poi tutti a tavola per il pranzo tradizionale composto dal tacchino ripieno con la salsa ai mirtilli, il purè di patate e il Christmas Pudding, al cui interno viene nascosta una monetina di cioccolato che renderà fortunato chi la troverà nella sua fetta. E alle 15 c’è il Discorso della Regina.

I coloni nelle Americhe portarono con sé molte credenze tra cui la leggenda di Babbo Natale. In origine si chiamava Santa Claus, ma in seguito il nome si è evoluto in Babbo Natale. Sono stati gli americani a dare a Babbo Natale l’aspetto che oggi è associato a lui in tutto il mondo, quando Haddon Sundblom disegnò la famosa immagine di Babbo Natale per la pubblicità della Coca Cola.

Si dice che il suo dolce preferito sia la Mince pie per questo è necessario lasciare un piattino con una o due fette sul bordo del caminetto, accompagnato da un bicchierino di brandy e da una carota per la renna, come ringraziamento affinché le calze di Natale siano ben riempite di doni. E’ invece la Dundee cake, torta di mandorle ed uvetta, è il dolce natalizio tipico della Scozia ed è stato creato in onore della Regina. Ogni Natale ha la sua tradizione.

