3 minuti (tempo di lettura)

E su l’isola Eèa sorgemmo, dove Circe, diva terribile, dal crespo Crine e dal dolce canto, avea soggiorno.





Odissea, Libro X

Quanti di voi sanno che Ulisse, l’eroe dell’Odissea, sbarcò sulle coste laziali?

La Riviera di Ulisse: il gioiello del Lazio

Spesso si associa il Lazio solo a Roma, la nostra capitale. Tuttavia si sottovaluta che, questa regione, ci riserva luoghi incantevoli e carichi di storia. Uno di questi è la Riviera di Ulisse, un tratto costiero della provincia di Latina lungo circa 100 km.

Nel libro X dell’Odissea si narra l’arrivo di Ulisse e dei suoi compagni nell’isola di Eea, dimora dell’affascinante e seducente Circe. L’isola è stata più tardi identificata da alcuni autori con capo Circeo sulla costa occidentale dell’Italia. Il monte Circeo visto dal mare e da sud sembra un’isola. Per questo motivo, sin dall’epoca romana, con esso si identificava la mitologica isola Eea. Si tratta di un promontorio che si affaccia sul mare e gode di un parco naturale, il Parco nazionale del Circeo, Patrimonio dell’Umanità.

Durante i secoli, il Circeo è stato dapprima una colonia romana, poi, nel Medioevo, possedimento dei Templari, ancora un feudo dei nobili Caetani e infine una roccaforte pontificia. Insomma, legata inequivocabilmente al destino di Troia, con Ulisse prima ed Enea dopo, la Riviera racchiude in sè secoli di storia antica…

Ripercorrendo i luoghi attraversati dagli eroi omerici, tra questi si ricordano:

GAETA (Caieta): si narra che proprio nel porto di Gaeta, Ulisse ormeggiò le sue navi una volta giunto sulle coste laziali.

La cittadina, località balneare di antiche origini, offre spiagge affascinanti ed eterogenee, note come le 7 spiagge: la Spiaggia di Sant’Agostino, famosa per la folta presenza di bar e ristoranti, ma anche per il grande spazio destinato a “spiaggia libera”, quella di San Vito, chiamata anche la spiaggia del 300 scalini, perché tanti ne occorrono per raggiungerla; Ariana, lembo di mare chiuso tra due promontori, dei Quaranta Remi, la spiaggia di Fontania e infine quella di Serapo, la più lunga e centrale e anche la più affollata nel periodo estivo;

SPERLONGA, affascinante borgo e Bandiera Blu per le sue bellissime spiagge. Sperlonga offre interessanti spunti anche dal punto di vista culturale con il suo Museo Archeologico Locale, la Villa di Tiberio. Situata all’estremità della spiaggia dell’Angelo, nasconde i resti delle antiche piscine in cui proprio l’imperatore Tiberio amava soggiornare a lungo;





TERRACINA, l’antica Anxur. Omero narra che qui Ulisse vi seppellì il compagno Elpènore, che Circe aveva trasformato in porco. Una località che, grazie alle sue lunghe spiagge bianche e ai suoi numerosi monumenti storici, sa accontentare diverse tipologie di turisti;

SAN FELICE DEL CIRCEO, un piccolo paese con poco più di 10.000 abitanti, tanto animato durante la stagione estiva, quanto quasi disabitato nell’inverno. Il centro storico, costruito sulle rovine dell’antica colonia romana, è un piccolo scrigno medievale fatto di stradine e un belvedere che si affaccia sul mare e sulle isole Pontine;

FORMIA, una cittadina dagli antichi natali: fondata dal popolo dei laconi, le sue origini si legano ancora una volta alla città di Troia e alle peregrinazioni di Ulisse. Proprio qui, secondo il racconto di Omero, vivevano i lestrigoni, immaginario popolo primitivo che distrusse le navi dei compagni dell’eroe, la cui imbarcazione si salvò per miracolo. Dal suo porto partono il maggior numero di navi per le isole limitrofe.

Gaeta, Sperlonga, Terracina, San Felice di Circeo e Formia: il Lazio tra storia e buon cibo

Visitare la Riviera di Ulisse significa trascorrere una vacanza diversa, all’insegna della cultura e del relax e del buon cibo. I prodotti gastronomici prodotti riescono a coniugare la tipica gastronomia del Lazio con quella della vicina Campania.

Come non citare le note olive gaetane e la Tiella di Gaeta, una pizza ripiena, la cui farcia più famosa è quella di polpo. Tra i ristoranti storici che la propongono, uno da segnalare è “La Rete” situato nella centralissima via dell’Indipendenza che ne propone una versione anche senza glutine.

Altra tappa gastronomica da non perdere è quella di Fondi , paese in forte espansione turistica grazie al proliferare di B&B e di ristoranti. Tra questi si segnala il “Divina Giulia” , dove potrete gustare una delle specialità dello chef (e proprietario): come gli spaghetti di Gragnano con cipolle di Cannara e un delizioso baccalà pastellato dalla particolarità di non essere fritto, ma cotto al forno. Molti sono i piatti a base di baccalà da gustare nella zona, dove è il pesce a farla da padrone!

E prima di imbarcarvi per l’Isola di Ponza, proprio di fronte alla Riviera di Ulisse, il suggerimento è quello di visitare un altro locale storico della zona. Questa volta a Formia, dove, proprio accanto al porto sorge il ristorante “Da Veneziano” e lì potrete gustare il polpo croccante servito su una superba crema di patate aromatizzate alla curcuma.

Insomma, lasciatevi rapire dalla storia di Ulisse, facendo però attenzione al canto ammaliatore delle sirene…

Selene Coccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.