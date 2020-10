3 minuti (tempo di lettura)

Un detto popolare di Ponza dice:“In ogni casa ponzese c’è un Silverio, una causa ed un emigrato”. Silverio è il Santo patrono dell’isola di Ponza e, in ogni casa, negozio o ristorante c’è la sua statua o la sua immagine esposta e visibile a chiunque passi di lì.







Nel 1931, la popolazione di Ponza era di 6.827 abitanti. Il massimo storico dell’espansione demografica. Cinquanta anni dopo la popolazione si è quasi dimezzata. Oggi l’isola è molto popolata durante la stagione estiva, ma si svuota quasi completamente con l’incalzare dell’autunno. Le attività chiudono ci si trasferisce sulla terra ferma. L’unica scuola superiore di Ponza è l’istituto di ragioneria, perciò sono molte le famiglie che “emigrano” sulla costa per dare un’istruzione ai propri figli.

Ponza è la maggiore delle Isole Ponziane, (il cui arcipelago comprende anche le isole di Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano) ed è situata nel Golfo di Gaeta. E’ raggiungibile soltanto via mare o in elicottero e i porti di partenza sono, tutto l’anno Formia e Terracina; In estate, invece, anche Anzio e Circeo. La chiamano isola lunata perché ha la forma di una mezzaluna.

Ponza, inoltre, è un’isola su cui aleggiano misteriose storie e leggende. Nata dal eruzioni vulcaniche, in balia dei venti, attrasse il tritone Astreo che, proprio a Ponza, concepì i venti. Apollonio, Virgilio e Strabone la chiamavano Circide, confermando la tradizione che riconosceva Ponza come capitale del regno di Circe.

Si pensi che, addirittura, il famoso Ponzio Pilato, fu chiamato così proprio perché mandato sull’isola per sedare una ribellione. L’appellativo, dunque, gli fu dato proprio in ricordo e come testimonianza di quegli eventi antichi. Ancora oggi alcune grotte impiegate nell’allevamento del pesce portano il suo nome.

Porto, ristoranti e…

La zona del porto è la prima che si ha la possibilità di visitare una volta a Ponza. Considerata il centro dell’isola, è lì che si trovano ristoranti, bar e negozi. Non può mancare uno stop di ristoro alla storica “Pizzeria Ponzese” dove non solo potrete assaggiare un’ottima pizza, ma un’altra delle specialità più tipiche dell’isola: la zuppa di lenticchie o di cicerchie.





Salendo attraverso le scalinate che partono proprio dal porto, si raggiunge il sentiero che porta al Monte Guardia, un trekking panoramico al monte più alto dell’isola (283 mt). Altra fermata lungo la via al ristorante “Arcobaleno” per assaggiare i famosi spaghetti alla granceola. Proseguendo dal porto si incontra il Borgo di Santa Maria dove c’è un porticciolo e un piccolo centro che si sviluppa lungo il mare.

Dove Ponza si restringe e si fa striscia sottile inizia la zona di Le Forna, la parte più selvaggia a nord dell’isola. Qui si snoda il percorso di trekking di “Punta Incenso” raggiungibile a piedi con una bella e facile passeggiata partendo dal capolinea dell’autobus di Punta Incenso, appunto, di fronte al Ristorante “Anna Punta Incenso” dove vale la pena fermarsi per gustare piatti tipici dell’isola come la pezzogna al forno con patate e la cianfotta.

Le spiagge

Le spiagge di Ponza sono frastagliate e per lo più rocciose, composte da caolino e tufi, a dimostrazione dell’origine vulcanica dell’isola.

Tra queste…

Chiaia di Luna , la cui forma ed il colore richiamano quella di una falce di luna. Il litorale è di sabbia chiara, molto stretto e sovrastato da scogliere verticali a strapiombo sul mare. Chiusa più volte a causa della caduta di rocce, la spiaggia si raggiunge direttamente dal porto, passando per un tunnel di epoca romana. Lì, nelle serate d’esatte potrete godere di un piacevole aperitivo con vista sulla spiaggia presso il locale “La Terrazza”;

, la cui forma ed il colore richiamano quella di una falce di luna. Il litorale è di sabbia chiara, molto stretto e sovrastato da scogliere verticali a strapiombo sul mare. Chiusa più volte a causa della caduta di rocce, la spiaggia si raggiunge direttamente dal porto, passando per un tunnel di epoca romana. Lì, nelle serate d’esatte potrete godere di un con vista sulla spiaggia presso il locale “La Terrazza”; Cala Feola , u na delle poche spiagge di sabbia. Si raggiunge attraverso una lunga e ripida scalinata, oppure via mare. A sovrastare la spiaggia il noto ristorante “nella grotta”, ovvero “La Marina”, che durante l’estate traghetta i turisti dal porto anche la sera. Cucina di mare, pesce fresco, un po’ caro, ma la location fa superare ogni empasse;

, u Frontone , tra scogli e sabbia, f amosa per i suoi aperitivi al tramonto, vi si arriva con i Taxi Boat dal porto, da Santa Maria o attraverso un sentiero che parte da Campo Inglese (vicino all’ospedale). Offre una vista panoramica che non ha eguali.

, tra scogli e sabbia, f Giancos , altra spiaggia di sabbia mista ghiaia, accanto al porto.

, altra spiaggia di sabbia mista ghiaia, accanto al porto. Cala Gaetano , s ituata all’estremità Nord dell’Isola di Ponza, dalle acque limpidissime.

, s Le Piscine Naturali, una delle calette più rinomate dell’Isola di Ponza. Le due grandi piscine dalle acque cristalline ricavate tra le rocce. Ma prima di lasciare l’affascinante Isola di ponza, non dimenticate di vivere un tramonto mozzafiato da Forte Papa, un fortino medievale da cui si può godere di una vista completa dell’isola.

Selene Coccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.