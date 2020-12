1 minuto (tempo di lettura)

Barba canuta, giacca rossa e renne volanti: tutto il mondo lo conosce e lo attende trepidante sotto le luci dell’albero. Ma vi siete mai chiesti come è fatta la casa di Babbo Natale? Proviamo a chiudere gli occhi e partiamo per il Circolo Polare Artico…

Nel cuore della Lapponia finlandese, a pochi chilometri dalla vivace cittadina di Rovaniemi, sorge il Santa Claus Village, quartier generale dell’uomo più famoso del mondo. Ogni anno, migliaia di visitatori grandi e piccini visitano la casa di Babbo Natale in un viaggio che, specialmente nel periodo natalizio, si riveste di magia sotto lo spettacolo mozzafiato dell’aurora boreale, tra renne, husky e motoslitte.

Prima tappa, il mitico Ufficio dove il buon Santa Claus smista la corrispondenza e prepara i doni per volare nei sogni dei bambini la notte di Natale. Il tempo di una foto e una folla di elfi operosi vi accoglierà nell’Ufficio Postale di Babbo Natale, dal quale si potranno spedire lettere con tanto di timbro originale del Circolo Polare Artico.

E le renne? Rudolph e le sue colleghe saranno lì a sorridervi sornione e vi scorteranno fino alla fattoria, per conoscere le tecniche di allevamento ed entrare in contatto con le tradizioni locali. Proseguirete infine per la linea del Circolo Polare e ne celebrerete l’attraversamento con una speciale cerimonia.

Partecipare a una caccia all’aurora boreale è un must del periodo invernale. Dopo una corsa in motoslitta nella foresta innevata e sui fiumi ghiacciati, vi fermerete sotto la volta stellata ad attendere che le luci nel cielo inizino a danzare. Il tepore di un falò e di una bevanda calda accompagnerà il racconto delle mille leggende del popolo Sami.

I più temerari non sapranno rinunciare a un’esperienza davvero da “brividi”: navigare sulla banchisa a bordo della rompighiaccio Polar Explorer e immergersi nelle gelide acque del Golfo di Botnia equipaggiati con speciali tute termiche autogalleggianti.

Trascorrere la notte al Polo può essere altrettanto emozionante se sceglierete la sistemazione giusta: igloo dal tetto di vetro per godere dell’incanto della notte artica, igloo di ghiaccio per avvolgervi in un silenzio ovattato e surreale, cottages attrezzati con sauna e cucinino per una vacanza più dinamica.

Babbo Natale, lo conosciamo, è un vero buongustaio e sarà difficile resistere alla deliziosa gastronomia lappone: sauté di renna con purè di patate e marmellata di mirtilli, zuppa di salmone, il croccante “eipäjuusto”, formaggio morbido fritto servito con camemori freschi, oppure la classica “rieska”, soffice focaccia d’orzo.

Prima di partire, ricordate di mettere in valigia il necessario abbigliamento termico e una buona dose di sogni e sorrisi. La magia della casa di Babbo Natale non vi deluderà…

Oh Oh Oh…

