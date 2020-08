1 minuto (tempo di lettura)

Il 15 settembre prossimo, in America, potrebbe venire vietato, definitivamente, l’utilizzo della piattaforma che, in questo momento, sta spopolando fra adolescenti e, nondimeno, persone adulte. Di quale si tratta? Semplice, di Tik-Tok. Il social cinese di condivisione video ludici e di gattini che cantano e ballano, al momento, sta, infatti, facendo il giro del mondo, riscuotendo, minutamente, l’apprezzamento di milioni di utenti che si cimentano in coreografie di svariata natura.







Tuttavia, ciononostante, il presidente statunitense ritiene Tik-Tok pericoloso per la sicurezza nazionale; quindi, da vietare categoricamente.

Eppure, vi sono aziende che stanno interessandosi sempre più all’acquisizione della piattaforma, e questo, per incrementare i propri guadagni e il portafoglio di clienti attivi e compratori; come nel caso di Microsoft. Secondo quanto riportato da Fortuneita, la grandissima azienda mostra interesse per Tik-Tok poiché, esso, potrebbe dare ulteriore spinta ai suoi affari. Nello specifico, in base a quanto dichiarato dal professore di Media Digitali alla Carnegie Mellon University, Ari Lightman, e Alex Zukin, analista della società d’investimento leader nel mondo, Rbc Capital, Microsoft potrebbe, innanzitutto, estrarre da Tik-Tok – attraverso un’attenta e minuziosa analisi – i dati su quali prodotti gli utenti internettiani preferiscono comprare; nonché, poi, collegarne alcune parti alla suite Microsoft Office e al servizio di recente costituzione, Teams.





Il tutto, specialmente perché, essendo, Tik-Tok, in maggioranza fruita da giovani e giovanissimi, Microsoft andrebbe ad assicurarsi anche questa fetta di mercato la quale, troppo spesso, non si approccia a esso ma, in prevalenza, al suo diretto avversario. Il timore più grande, comunque, è quello che Microsoft, acquistando Tik-Tok potrebbe compiere lo stesso errore fatto con Skype, che dopo esser stato acquisito, ha subito dei considerevoli cambiamenti strutturali di progettazione, vedendo decadere nettamente il numero dei suoi consumatori.

L’unica sezione, quindi, dove si presume che Microsoft farebbe “colpo” con Tik-Tok, è quella inerente ai videogames. Non a caso, sia Lightman che Zukin sostengono con fermezza che, chi gioca, potrebbe realizzare e condividere video della sua sessione giornaliera. Con la possibilità, per Microsoft, di aggiungere a questa funzione anche quella che permetterebbe, a chi visualizza il video, di fare clic sul gioco in questione e accedervi all’istante, cominciando, di conseguenza, a giocare.

In altre parole, perciò, la piattaforma cinese non sembrerebbe così malvagia come molti la descrivono. Anzi, secondo quel settore chiamato marketing digitale, Tik-Tok è l’ulteriore pezzo mancante a un business in continua espansione, che si serve, sempre più, dei social per aumentare i suoi guadagni. E sicuramente, il discorso di Microsoft non fa (o potrebbe fare) una piega.

Anastasia Gambera

