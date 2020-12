1 minuto (tempo di lettura)

Nel XIX secolo l’avvento del trasporto su rotaia accorciava le distanze in Europa e cambiava il volto della società. Oggi, i Treni Storici d’Italia ripercorrono la storia e rievocano il fascino di quei tempi attraverso interessanti itinerari turistici.

Il 3 ottobre 1839 veniva inaugurato il primo tratto ferroviario della nostra penisola: sette chilometri tra Napoli e Portici, undici minuti il tempo di percorrenza. Nell’allora Regno Borbonico, sorgeva il sole sull’era delle ferrovie.

Nei decenni a seguire, di “strada ferrata” se ne è costruita tanta e oggi treni ad alta velocità, tecnologici e confortevoli, sfrecciano quotidianamente tra le principali città d’Italia.

Il romanticismo e il valore storico dei primi passi, tuttavia, non poteva essere accantonato. Nei padiglioni dell’antico opificio borbonico, viene così istituito il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrasarsa, che custodisce modelli di locomotive e carrozze dalle origini ai giorni nostri.

Ma c’è di più. La Fondazione FS, “costola” di Trenitalia per la gestione del patrimonio ferroviario, trasforma la storia in turismo. In diverse regioni, è possibile rivivere il fascino d’altri tempi a bordo dei cosiddetti treni storici, attraverso itinerari culturali e paesaggistici.

Alcuni sono davvero interessanti.

In Sicilia, l’accordo tra Fondazione FS e Slow Food Sicilia, dà vita ai Treni Storici del Gusto. Il viaggio attraverso la storia e l’arte di località uniche come Taormina, Agrigento e Siracusa, si arricchisce di esperienze gastronomiche nelle meravigliose Modica e Bronte e innumerevoli degustazioni a bordo.

Tra i monti d’Abruzzo corre la Transiberiana d’Italia, un percorso tra Roccaraso e Sulmona con locomotiva Diesel e carrozze anni ’30 dalle caratteristiche panche di legno. Estremamente suggestivo l’itinerario compiuto in inverno in un paesaggio interamente ammantato di neve.

In Campania, i treni storici attraversano l’Irpinia da Benevento ad Avellino, e si spingono fino a Salerno e Torre Annunziata. Di sicuro richiamo turistico-culturale l’Archeotreno Campania che, su carrozze anni ‘30 trainate da locomotive a vapore, conduce ai siti archeologici di Pompei e Paestum. Altrettanto affascinante la tratta del Reggia Express: da Napoli a Caserta su convogli Corbellini anni ‘50, per sperimentare un maggior comfort rispetto alle tradizionali panche di legno, grazie all’aggiunta di poggiatesta imbottiti.

Si viaggia nel tempo in Toscana, alla scoperta di curiosità storiche sul Porrettana Express, da Pistoia a Porretta Terme. Un tratto incastonato tra picchi e boschi di castagni, segmento di quella che fu la prima linea ferroviaria transappenninica. Un’opera ingegneristica di rilevanza politica e sociale che, nel 1864, in un’Italia non ancora unita politicamente, collegò per la prima volta il nord con il sud.

Purtroppo, l’emergenza pandemica e le disposizioni governative a contenimento del virus hanno determinato la cancellazione temporanea di tutte le iniziative. Auspichiamo pertanto un ritorno alla normale operatività per la prossima primavera. Il sito www.fondazionefs.it oppure la vostra agenzia viaggi forniranno a tempo debito aggiornamenti, dettagli e costi.

