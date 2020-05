1 minuto (tempo di lettura)

In un momento così difficile per l’imprenditoria italiana, è sempre più importante affidarsi a professionisti che sappiano proteggere le imprese e guidarle durante la ripartenza, in modo da gestire gli effetti della crisi economica inevitabilmente provocata dalla pandemia di COVID-19.







In questo contesto si inserisce “GC & Partners“, un partenariato tra professionisti uniti per raggiungere un obiettivo comune: garantire l’efficienza dei processi e l’efficacia delle procedure nelle aziende dei clienti. Questo obiettivo viene perseguito attraverso collaborazioni, sia in ambito di diritto ed economia che di formazione e informazione, con l’intento di assistere e supportare i clienti nella gestione delle loro aziende. Si tratta di un servizio molto importante, soprattutto in un momento così delicato per le imprese, sia di grandi dimensioni che medie o piccole, costrette ad avere a che fare con una situazione economica molto complicata che, se non affrontata in tempo correttamente, rischia di produrre conseguenze disastrose per la nostra economia.

GC & Partners è stato strutturato come un gruppo scalabile e modulabile. Il cliente potrà, infatti, rivolgersi al team per richiedere l’assistenza e il supporto di uno o più professionisti, i quali, in collaborazione con l’imprenditore, potranno gestire al meglio le occorrenze del caso con la massima trasparenza e professionalità.





“Questa realtà nasce dall’esperienza maturata nel mondo della consulenza d’impresa e d’azienda, – afferma Guglielmo Cacciatore, Founder e Managing Partner di GC & Partners – esperienza che mi ha dato la possibilità di comprendere come spesso gli imprenditori si trovino in difficoltà nel dover gestire delle situazioni che richiedono competenze specifiche e abbiano, quindi, la necessità di interfacciarsi con professionisti che collaborino lealmente con loro”.

“Il nostro lavoro – continua Cacciatore – è iniziato nel luglio del 2019 e, già nei primi tre mesi, si è avvalso della collaborazione di vari professionisti (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro). Nel mese di ottobre, abbiamo deciso di attuare un cambiamento nel nostro modus operandi formando una squadra integrata di professionisti capace di affrontare le diverse esigenze dei clienti. Sulla base degli accordi di partenariato, abbiamo, quindi, costituito un team formato da professionisti con competenze diverse e complementari. Questo anche al fine di sostituire adeguatamente, nel caso di un eventuale e temporaneo impedimento, ciascuno dei professionisti del gruppo in modo da adempiere alla prestazione richiesta dall’imprenditore”.

“Nel caso in cui, invece, l’imprenditore disponesse già del supporto di un professionista di fiducia, può, comunque, in ragione di una maggiore flessibilità, richiedere la collaborazione di GC & Partners per integrare la prestazione. È stato proprio questo – ha concluso il Fondatore di GC & Partners – che ci ha portato a scegliere il partenariato come forma di collaborazione, in quanto ci consente di effettuare interventi mirati e organici a favore delle aziende che si affidano a noi”.

