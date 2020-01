2 minuti (tempo di lettura)

Le onlus sono organizzazioni che si impegnano ogni giorno per migliorare il mondo in cui viviamo e lo fanno grazie ai tanti progetti di utilità sociale che portano avanti con passione e dedizione. Oltre all’impegno dei singoli operatori delle onlus, per far sì che i progetti abbiano successo sono necessarie anche delle risorse economiche. Per questo motivo le onlus chiedono a tutti noi di contribuire finanziariamente attraverso la donazione del cinque per mille. Basta conoscere il codice fiscale 5 per mille della onlus a cui desideriamo devolvere il 5×1000 per dare il nostro aiuto concreto ad una causa di utilità sociale in cui crediamo.







Come si devolve il 5×1000?

Devolvere questo denaro è molto semplice, la procedura si fa al momento della dichiarazione dei redditi. Lo stato italiano dà la possibilità a tutti i contribuenti di decidere di donare il cinque per mille delle imposte che dovrebbero essere versate allo stato a delle associazioni senza scopo di lucro che hanno avviato progetti di comprovata utilità sociale.

Ogni contribuente potrà scegliere una sola onlus e dovrà devolvere l’intera quota alla stessa onlus, nel caso in cui decidesse appunto di aderire. Le onlus disponibili devono essere prima approvate e dunque inserite nell’apposita lista. Il controllo delle organizzazioni ha lo scopo di assicurare ai contribuenti che queste siano davvero senza scopo di lucro e che i progetti proposti rispettino i requisiti che sono richiesti per poter accedere ai fondi.





Per devolvere la quota è sufficiente farlo presente nell’apposito modulo della dichiarazione dei redditi, inserendo anche il codice fiscale dell’organizzazione alla quale il cinque per mille dovrà andare. In questo modo l’organizzazione raccoglierà dei preziosi fondi che potrà utilizzare per portare avanti le sue attività.

Perché effettuare questa donazione

Il primo motivo che dovrebbe spingere ad effettuare questa donazione è il desiderio di contribuire ad un progetto socialmente utile. Non sempre si ha la possibilità di rimboccarsi le maniche in prima persona e di prendere parte attivamente ai progetti delle onlus.

Grazie al 5 x 1000 si avrà però l’opportunità di dare il proprio contributo economico, rendendo possibile per l’organizzazione senza scopo di lucro continuare ad impegnarsi nei progetti che sono stati attivati. Le onlus hanno tanti volontari che aiutano a portare avanti i progetti, ma il denaro per supportare in maniera concreta i progetti non è mai sufficiente. Per questo devolvendo la quota delle tasse in esame si potrà offrire un contributo economico non indifferente.

Un altro motivo è che in ogni caso il denaro dovrà essere versato nelle casse dello stato, dal momento che si sta parlando di imposte che il contribuente è tenuto a pagare. E’ lo stato dunque che offre l’opportunità al contribuente di decidere a chi versare il denaro, denaro che in ogni caso dovrà essere versato.

Ciò significa che per il singolo contribuente non ci sarà differenza sotto l’aspetto economico tra l’effettuare o meno la donazione e quindi tutti dovrebbero considerare vantaggioso dal punto di vista sociale devolvere questa quota delle imposte, piuttosto che farla confluire nelle casse dell’Italia.

